Opfer von Liebesbetrug: Mann aus Elchingen verliert fünfstellige Summe

Einen mittleren fünfstelligen Betrag hat ein 60-Jähriger aus Elchingen verloren, weil er auf eine angebliche Soldatin hereingefallen war. Jetzt warnt die Polizei.

Ein 60-Jähriger aus Elchingen ist nach Angaben der Polizei Opfer von Liebesbetrügern geworden. Er soll einen finanziellen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe erlitten haben. Die Polizei warnt jetzt vor den Maschen. Im Landkreis Neu-Ulm ist schon jetzt der Beuteschaden doppelt so hoch wie im gesamten vergangenen Jahr.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stand der 60-Jährige im Zeitraum zwischen 1. und 24. März im Fokus der Betrüger. Begonnen hatte es damit, dass sich Täter und Opfer über Facebook kennengelernt hatten. Dem Mann wurde dann über WhatsApp vorgespielt, dass es sich bei seiner Bekanntschaft um eine Bundeswehr-Soldatin handelt, die in Aleppo stationiert sei.

Vermeintliche Soldatin will Gold nach Deutschland geschickt haben

Die vermeintliche Soldatin gab an, Gold nach Deutschland geschickt zu haben. Dieses sei jedoch vom Zoll beschlagnahmt worden und müsse nun unter Zahlung von Geld herausgelöst werden. Um seiner "Bekannten" zu helfen, überwies der 60-Jährige daraufhin Geldbeträge auf unterschiedliche Konten.

Im Zuge des weiteren WhatsApp-Kontakts gab die vermeintliche Soldatin an, Geld zu benötigen. Daraufhin erwarb der 60-Jährige auf deren Bitte eine Vielzahl an Gutscheinkarten und sendete die Codes wiederum der "Bekanntschaft" zu.

Erst Ende März kamen dem Mann Zweifel an der Geschichte, woraufhin er schließlich Anzeige bei der Polizei erstattete. Insgesamt entstand dem 60-Jährigen durch die Betrugstat ein finanzieller Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Polzei: Beuteschaden von mehr als 1,1 Millionen Euro in 2021

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor jener Masche. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte im Jahr 2021 zwischen Donau und Bodensee bereits insgesamt 39 sogenannter Love-Scamming-Fälle, die aus Sicht der Betrüger erfolgreich waren. Hierbei sei ein Beuteschaden von mehr als 1,1 Millionen Euro entstanden.

In diesem Jahr erbeuteten Love-Scammer bereits einen mittleren sechsstelligen Betrag. Im Landkreis Neu-Ulm erbeuteten Anrufbetrüger im vergangenen Jahr fast 40.000 Euro. Im Jahr 2022 sei der Beuteschaden bereits fast doppelt so hoch, so die Polizei. (AZ)