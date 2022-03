Angeklagter gesteht Bombendrohung gegen Galeria Kaufhof

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Ulm gibt der 63-Jährige zu, eine Bombenattrappe in dem Kaufhaus deponiert zu haben. Was er angeblich mit der Beute vorhatte.

Vor der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Ulm hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kaufhauserpresser begonnen. Er soll im Oktober vorigen Jahres eine Bombenattrappe im Kaufhaus Galeria Kauhof in der Ulmer Fußgängerzone deponiert und von dem Unternehmen Bitcoins im Wert von 1,4 Millionen Euro gefordert haben. Vor Gericht schweigt der Mann. Er lässt jedoch seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er die Tat weitgehend einräumt – und nennt ein ungewöhnliches Motiv.

Ein Mann soll im Oktober vorigen Jahres versucht haben, das Unternehmen Galeria Kaufhof in Ulm mit einer Bombenattrappe zu erpressen. Nun steht der 63-Jährige in Ulm vor Gericht. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

In der Galeria Kaufhof in Ulm wurde eine Bombenattrappe deponiert

Der Angeklagte aus dem Landkreis Landsberg hatte aus einem Rohr, das er mit Paketband umwickelte, einem Kabel und einem schwarzen Kästchen eine Attrappe gebaut und diese am 14. Oktober 2021 im zweiten Stock des Ulmer Kaufhauses in einer Tüte deponiert. Darin war ein Erpresserschreiben. Der Verfasser forderte 30 Bitcoins binnen 72 Stunden. Sollte er diese nicht erhalten und sollte die Polizei einschaltet werden, werde er eine echte Bombe zünden. Als die Attrappe entdeckt wurde, wurde das Kaufhaus sofort geräumt. Der Angeklagte wurde wenige Tage später festgenommen. Zu Schaden kam niemand.

Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, er sei aufgrund einer medizinischen Diagnose "in ein tiefes Loch gefallen". Foto: Alexander Kaya

Er habe zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, Personen zu verletzen oder zu schädigen, heißt es in der Erklärung des Angeklagten, die sein Verteidiger verliest. "Von der Bombenattrappe ging keine Gefahr aus." Dies habe sein Mandant auch in dem Erpresserschreiben erklärt, so Rechtsanwalt Herbert Moosmann. Der heute 63-Jährige sei weder gewillt noch in der Lage gewesen, eine echte Bombe herzustellen.

Bombendrohung: Angeklagter aus Landsberg glaubte, an Hirntumor zu leiden

Der Angeklagte habe damals geglaubt, seit 2019 an einem Hirntumor zu leiden. Die Ärzte hätten ihm nur noch ein Jahr gegeben. Er sei in ein tiefes Loch gefallen. Seine einzige Hoffnung sei eine teure Lasertherapie in den USA gewesen. Mit dem erpressten Geld habe er diese bezahlen wollen. Er sei davon ausgegangen, dass die Bitcoins einen Wert von etwa einer halben Million Euro hätten. Eine ärztliche Untersuchung in der U-Haft ergab jedoch, dass der Mann gesund ist. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass chronische Geldknappheit das Motiv für die Tat war.

Der 63-Jährige aus Landsberg am Lech ist in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und saß wegen räuberischer Erpressung im Gefängnis. Zweimal überfiel er eine Bank, kam jedoch mit der Beute nicht weit. Zuletzt arbeitete er als Webdesigner und lebte von Sozialhilfe.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage vorgesehen. Geladen sind unter anderem mehrere Zeugen und ein Sachverständiger.