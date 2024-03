Prozess in Ulm

vor 38 Min.

Baby in Altglascontainer in Langenau ausgesetzt: War es versuchter Mord?

Vor dem Ulmer Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen eine 38-jährige Mutter begonnen, die im Herbst ihr Neugeborenes in Langenau in einen Glascontainer gesteckt hatte.

Plus Gleich zu Beginn der Verhandlung gegen die Mutter kündigt das Gericht an, dass es unter Umständen eine schwerere Straftat sieht als die Staatsanwaltschaft.

Von Franziska Wolfinger

Am Landgericht Ulm ist an diesem Dienstag (19. März) der Prozess gegen eine Frau aus Langenau eröffnet worden, die im vergangenen Oktober ihr neugeborenes Baby in einem Altglascontainer ausgesetzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Totschlag vor, der Richter deutete schon zum Beginn der Verhandlung an, dass das Gericht die Tat auch als ein schwereres Verbrechen einstufen könnte.

Das wirft der Staatsanwalt der Angeklagten in Ulm vor

Laut der Anklage, die der Staatsanwalt zum Prozessauftakt verlas, soll die 38-Jährige aus Überforderung versucht haben, ihr Baby zu töten. Sie soll das Kind, das sie zuvor allein – nur mit telefonischer Unterstützung einer Hebamme – zur Welt gebracht habe, in einer kühlen Herbstnacht sich selbst überlassen haben. Aus Scham habe die Frau ihre Schwangerschaft vor ihrem sozialen Umfeld verschwiegen. Die Alleinerziehende, die bereits drei Kinder hat, soll das Baby in ein blaues Bettlaken gewickelt und in einen Pizzakarton verpackt haben. Anschließend soll sie das so eingewickelte Neugeborene durch die nur 20 Zentimeter große Öffnung eines halbgefüllten Containers geworfen haben. In der kühlen Nacht des 14. Oktobers 2023 soll sie so zumindest billigend den Tod ihres kleinen Sohnes in Kauf genommen haben, erklärt der Staatsanwalt. Er wertet das als versuchten Totschlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen