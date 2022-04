Missverständnis führt zu Unfall: 28-Jährige wird schwer verletzt

Bei Rammingen fahren zwei Autos hinter einem Lkw. Weil eine davon ausgeht, die andere würde abbiegen, kommt es zum Unfall. Beide Fahrerinnen werden verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstag bei Rammingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden, eine 28-Jährige sogar schwer. Krankenwagen brachten beide Frauen in Kliniken. Ursache des Unfalls soll laut Polizei ein Missverständnis gewesen sein.

Um 13.45 Uhr war die 28-Jährige mit ihrem Toyota von Rammingen in Richtung Langenau unterwegs. Vor ihr fuhr ein Lastwagen, hinter ihr eine 21-Jährige mit ihrem Kia. Die Toyota-Fahrerin war im Begriff nach links in Richtung Hartgartenweg abzubiegen und kündigte dies an.

Die hinter ihr fahrende 21-Jährige interpretierte dies jedoch als den Beginn eines Überholens des Lastwagens und setzte ihrerseits ebenfalls zum Überholvorgang an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 28-Jährige erlitt dadurch schwere, die Kia-Fahrerin leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 14.000 Euro. (AZ)