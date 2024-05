Diese Backkreationen aus der Region schmecken so süß wie der Frühling

Inspiration für frühlingshafte Kuchen und Tartes gibt es im aktuellen Zuckerguss-Heft. Wie Hobbybäckerinnen aus der Region ihre Rezepte kreierten.

Rosa-rote Brombeer-Basilikum-Tarte oder vielleicht doch lieber weiß-goldene Kokoskugeln? Wer zum Mutter- oder Vatertag eine Kleinigkeit backen möchte, kann sich von den frühlingshaften und teilweise exotischen Rezepten inspirieren lassen, die es in das aktuelle Zuckerguss-Magazin geschafft haben. Auch einige Hobbybäckerinnen aus der Region haben Rezepte für das Heft beigetragen – und erzählen, wie sie sie kreiert haben.

Anke Höppner aus Ulm möchte gerne mehr Hochzeitstorten backen

Wie der Name Brombeer-Basilikum-Tarte schon verrät, verwendet Anke Höppner aus Ulm für ihre Tarte eine ungewöhnliche Kombination von Zutaten. Sie entdeckte die Mischung aus herzhaft und süß in einem anderen Rezept und verwendete sie dann auf neue Weise für ihre Tarte.

Für dieses Rezept habe sie allerdings zum ersten Mal herzhafte Zutaten in ihren Backwaren verwendet, denn normalerweise backe sie mit Obst, Schokolade oder Vanille, verrät die Ulmerin. "Die Tarte kam aber so gut zu Hause an, dass sie schnell zu einem gemeinsamen Lieblingskuchen geworden ist", erzählt Höppner. Ihre Beziehung zum Backen sei eine Art "Hassliebe", da es sehr unter unterschiedliche Gefühle in ihr auslöse: Wenn sie für andere bäckt, störe es sie, wenn etwas schiefgeht oder nicht perfekt ist, aber sie sei sehr glücklich, wenn es gut wird und schmeckt.

Anke Höppner aus Ulm. Foto: Sammlung Höppner

Manchmal backe sie unter der Woche etwas Süßes, manchmal länger nicht, wenn sie nicht viel Zeit hat. Backsachen, die aber mindestens einmal pro Woche auf den Tisch kommen: herzhafte Gerichte wie französische Zucchini-Galettes und Bärlauch-Quiche, aber "natürlich auch deutscher Zwiebelkuchen".

Und für die Zukunft? Da hofft Höppner von ihren Freunden den Auftrag zu bekommen, Hochzeitstorten zu backen, da diese noch anspruchsvoller und komplexer sind als Geburtstagstorten. Eine dreistöckige Hochzeitstorte mit Zitronenboden, Zitronenquark und Pfirsichbuttercremefüllung habe sie bereits gebacken.

Eva Hofmann aus Weißenhorn wiederholt Rezepte so lange, bis sie perfekt sind

Das Besondere an den Kokoskugeln von Eva Hofmann aus Weißenhorn: Sie sind vielseitig einsetzbar, denn sie lassen sich schnell und ohne Backen zubereiten und können zu jeder Jahreszeit verzehrt werden. "Am besten schmecken die Kugeln als süßer Snack zu Tee oder Kaffee", verrät sie. Wie sie auf das Rezept kam? Sie entdeckte es vor einigen Jahren, als sie die Zutaten eines Kokosnussrezepts abwandelte und verbesserte. Seitdem bereite sie die Kokoskugeln regelmäßig und mit großem Vergnügen zu.

Die Kokoskugeln von Eva Hofmann aus Weißenhorn sind vielseitig einsetzbar. Foto: Eva Hofmann

Süße Rezepte bäckt die Weißenhornerin viele. Ihre Favoriten: Hefezopf und Prinzregententorte. Wann immer sie die Gelegenheit hat, eine dieser Kreationen zu backen, warte ihre Familie schon sehnsüchtig darauf.

Seit den Coronazeiten backe sie allerdings auch immer öfter Brot und ähnliche herzhafte Backwaren wie Brezeln. Diese Alternative zum Gang in die Bäckerei hat sich für Hofmann zu einer Leidenschaft entwickelt, die ihr viel Spaß und Freude bereitet. "Brezeln selbst zu backen ist allerdings schwieriger als man denkt", erklärt sie.

In letzter Zeit backe sie oft mit Dinkelmehl, Butter und Obst aus ihrem Garten. Allerdings nicht regelmäßig, sondern nur zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Feiern mit Familie und Freunden. Wenn sie jedoch backt, sei sie äußerst zielstrebig und hat den Ehrgeiz, ein neues Rezept mehrmals zu wiederholen, um es zu perfektionieren.

Eva Hofmann aus Weißenhorn. Foto: Sammlung Hofmann

Weitere leckere Rezepte aus dem Landkreis Neu-Ulm eingereicht

Im Zuckerguss-Magazin sind noch weitere Hobbybäckerinnen aus dem Landkreis Neu-Ulm mit ihren Rezepten vertreten: Margit Kwittung aus Weißenhorn-Attenhofen schuf eine Schwarzwälder Erdbeertorte. Marlies Mayer aus Roggenburg steuerte ein Rezept für Bienenstich-Muffins bei. Und Vanessa Kehrle aus Illertissen zauberte gleich zwei Kreationen: Eine Himbeer-Zitronen-Torte und Lemon-Hand-Pies.

Das aktuelle Zuckerguss-Magazin sowie frühere Ausgaben können Sie hier bestellen.