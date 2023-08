Tag des offenen Denkmals: Das Programm in der Region

Beim "Tag des offenen Denkmals" geht es heuer um die Frage, was ein Denkmal ausmacht. Ob Gärten, Brücken oder Schlösser - die Region bietet darauf vielfältige Antworten.

Was macht ein Bauwerk überhaupt zu einem Denkmal? Seit 30 Jahren öffnen deutschlandweit verschiedene Einrichtungen zum Tag des offenen Denkmals ihre Pforten und geben den Blick frei auf Historisches und Spannendes, das den Rest des Jahres verborgen bleibt. Zum Jubiläum stellen die Organisatoren unter dem Motto "Talent Monument" nun die Frage, was ein "Denkmal" ausmacht. Rund 2000 Kommunen sind jedes Jahr dabei und auch in der Region ist am Sonntag, 10. September, wieder einiges geplant.

Auch ein Garten kann ein Denkmal sein

Beim Kloster Roggenburg dürfte sich die Frage, warum es als schützenswertes Denkmal gilt, zwar nicht stellen. Dennoch ist das Prämonstratenserkloster wieder dabei. Führungen gibt es um 11, 14, 15 und 16 Uhr. Mit der Klosterkirche " Mariä Himmelfahrt" bekommen Besucherinnen und Besucher eines der bedeutendsten Bauwerke des Rokoko in Schwaben zu sehen. Auch das historische Sommerrefektorium, die historische Bibliothek und der Kapitelsaal stehen auf dem Programm. Neben den Kirchen- und Klosterführungen werden auch Führungen durch den Klostergarten angeboten. Die historischen und gartendenkmalpflegerischen Besonderheiten des Klostergartens werden um 14 Uhr und um 15.30 Uhr erläutert. Familien mit Kindern sind um 14 Uhr zum Familien-Umwelt-Nachmittag "Herbstzeit ist Erntezeit" eingeladen. (Anmeldung unter 07300/96110 oder unter veranstaltungen.kloster-roggenburg.de).

In Illertissen zeigt der Verein für Heimatpflege Illertissen und Umgebung die Besonderheiten des Vöhlinschlosses. Von 11 Uhr bis 17 Uhr ist der französische Anbau im Illertisser Schloss zur Besichtigung geöffnet. Um 10.30 Uhr und um 14 Uhr finden Führungen durch den Barocksaal statt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, teilt der Verein mit.

In Ulm gibt es auch Führungen durch historische Privathäuser

Der Tag des offenen Denkmals bietet auch in Ulm wieder die Gelegenheit, bei zahlreichen Führungen einiges zu entdecken. Am Judenhof etwa zeigt Hans Layer die versteckten Überreste eines mittelalterlichen Gebäudes, das wohl von der ersten jüdischen Gemeinde Ulms errichtet wurde. Es verbirgt sich hinter den heutigen Hausnummern 10 und 11, Führungen gibt es um 11 und 13.30 Uhr. Auch in der Dreikönigsgasse wird ein historisches Wohn- und Geschäftshaus geöffnet: Das "Beckenhaus" in der Dreiköngisgasse 1 beherbergt seit dem 17. Jahrhundert Bäckereien, Führungen gibt es zwischen 12 und 16 Uhr immer zur vollen Stunde.

Ulms Brücken neu entdecken

Zwei Führungen widmen sich außerdem den mehr als 250 Brücken in Ulm. Um 10 Uhr geht es durch die Altstadt, um 13.30 entlang der B10, die einst entlang des Grabens der Bundesfestung gebaut wurde. Anmeldung jeweils per E-Mail an s.kuehne@ulm.de.

Das Ulmer Münster wiederholt seine Aktion für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, die sonst keine Möglichkeit haben, auf den höchsten Kirchturm der Welt hinaufzukommen. Der Bauaufzug bringt sie immerhin bis auf eine Höhe von 70 Metern, auf dem Gerüst geht es einmal rund um den Turm. Außerdem gibt es zwischen 13 und 18 Uhr zahlreiche Führungen für alle Interessierten in und um Kirche und Türme. Kostenlose Tickets werden am Hauptportal ausgegeben. Ein vollständiges Programm zum Tag des offenen Denkmals in Ulm liegt an den üblichen Flyerständern, zum Beispiel im Rathaus, aus.

Der Tag des offenen Denkmals gilt als größte Kulturveranstaltung Deutschlands und findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im September statt. Organisiert und koordiniert wird er hierzulande von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Idee zu der Veranstaltung stammt allerdings aus Frankreich, wo ein solcher Tag erstmals in den 80er Jahren stattfand. Der Europarat griff den Gedanken auf und rief 1991 die European Heritage Days ins Leben, an denen sich heute, 2023, fünfzig Länder beteiligen. Der deutsche "Tag des offenen Denkmals" wird heuer in Münster eröffnet. (mit AZ)

Info: Weitere Informationen zum "Tag des offenen Denkmals" und zum Programm unter tag-des-offenen-denkmals.de.