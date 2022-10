Großeinsatz der Feuerwehr in Witzighausen: 70 Strohballen brennen

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag zu einem Brand in Witzighausen ausrücken. Über 100 Kräfte waren im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern.

Eine Strohmiete mit circa 70 Strohballen ist am frühen Freitagmorgen in Senden-Witzighausen in Brand geraten. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf geschätzte 3000 bis 5000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein Radfahrer, der vorbeifuhr, hatte das Feuer ungefähr 500 Meter nach Ortsende an der Staatsstraße 2019 in Richtung Weißenhorn entdeckt. Gegen 1.40 Uhr meldete er den Brand der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weißenhorn. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Durch deren schnelles Eingreifen habe ein Übergreifen der Flammen auf einen nahestehenden Stadel verhindert werden können, heißt es im Polizeibericht.

Strohballenbrand in Witzighausen: 113 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Durch den Brand wurden sämtlich gelagerte Strohballen zerstört, was ein Gesamtgewicht von circa 25 Tonnen entsprechen soll. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Insgesamt waren 113 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Aufheim, Illerberg-Thal, Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Weißenhorn, Witzighausen, Wullenstetten sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Eine zeitweise schwierige Wasserversorgung wurde über eine lange Schlauchstrecke vom Hydrantennetz aus Witzighausen und einen zwischenzeitlichen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen gelöst.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Eine Stromleitung, die eventuell als Brandquelle hätten dienen können, war in nicht näherer Umgebung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-270 bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu melden. (AZ/wis)