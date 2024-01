vor 22 Min.

So hat Eva Treu den Tag der Stichwahl erlebt

Plus Nach dem Sieg ist das Interesse an der jungen CSU-Frau ausgesprochen groß. Bevor sie ins Landratsamt kam, setzte sie sich erst einmal an die Nähmaschine.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Es ist gerade nicht ganz leicht, gerade an Eva Treu heranzukommen, denn andauernd will jemand gratulieren. Und dann reicht ihr der CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger wortlos sein Handy rüber. Auf dem Display ist klar zu sehen, wer da in der Leitung ist: Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin. Sie will natürlich gratulieren. Erst zwei Tage zuvor hatte sie noch für die junge Landratskandidatin Wahlkampf in Illertissen gemacht. Eva Treu verschwindet erst mal aus der Masse.

Großer Medienrummel um Eva Treu

Der muss sie sich gleich wieder stellen - und der Medienrummel um sie ist enorm. Ständig kommt jemand mit einem Block, einem Mikrofon oder einer Kamera in der Hand auf sie zu und will wissen, wie sie sich gerade fühlt. Jetzt, wo sie mit etwas mehr als zwei Dritteln aller abgegebenen Stimmen zur Landrätin gewählt worden ist. "Wo soll ich jetzt hingucken?", fragt sie. Das sei alles noch sehr neu für sie – und sie sei dann doch ganz froh, wenn der Rummel um ihre Person erst mal wieder vorbei ist. Der könnte allerdings noch eine Weile anhalten, denn Eva Treu ist als junge CSU-Frau von 30 Jahren in ein hohes kommunalpolitisches Amt gewählt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen