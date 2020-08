vor 33 Min.

Archie Goodwin und Max Ugrai verlassen Ratiopharm Ulm

Nach zwei Jahren beim Ulmer Basketball-Bundesligisten wechselt Max Ugrai nach Bremerhaven. Auch Archie Goodwin geht.

Nach insgesamt vier Neuen in den vergangenen sieben Tagen - zuerst waren Troy Caupain und Isaiah Wilkins, dann John Petrucelli und Trey Landers als Neue verkündet worden - hat Ratiopharm Ulm am Donnerstag zwei weitere Abgänge verkündet. Archie Goodwin und Max Ugrai werden dem Basketball-Bundesligisten nicht mehr zur Verfügung stehen. Ugrai wird zum Zweitligisten Eisbären Bremerhaven gehen, wie der Klub am Freitag bekannt gab.

Ugrai spielte zwei Jahre lang für die Ulmer, Goodwin kam Anfang des Jahres zu den Bundesligisten als Ersatz für den gewechselten Zoran Dragic. Sie sind die nächsten großen Abgänge Ratiopharm Ulms. Zuvor hatten schon Gavin Schilling, Derek Willis, Grant Jerrett, Tyler Harvey und Setz Hinrichs den Klub verlassen. (gioe)

Vielen Dank, Archie & Max! Die beiden Forwards werden in der kommenden Saison nicht mehr das #uuulmer Trikot tragen. Wir bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz & wünschen weiterhin viel Erfolg! #weareone pic.twitter.com/grSLGjbOpt — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) August 6, 2020

