Basketball

vor 17 Min.

Ratiopharm Ulm will nur noch ein Wiedersehen

Plus Nicht schön, aber erfolgreich: Ulm führt in der Viertelfinalserie gegen Oldenburg und kann sie in vier Spielen beenden. Warum das in dieser Corona-Saison so wichtig wäre

Von Pit Meier

Schönen Basketball hat ja niemand versprochen, offensive Feuerwerke auch nicht. Es geht in diesen Corona-Play-offs mit ihrem intensiven Zwei-Tages-Rhythmus in erster Linie um Ergebnisse und damit darum, die Serien möglichst schnell zu beenden, um wenigstens ein bisschen regenerieren zu können. Ratiopharm Ulm kann das nach dem 70:66 gegen Oldenburg in vier Spielen hin kriegen, ein Sieg fehlt dazu noch und den wollen die Ulmer am heutigen Mittwoch um 19 Uhr einfahren. Eine weitere Reise in die 170.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen und ein fünftes Spiel am Freitag hätten sie sich damit erspart.

Themen folgen