Der TSV Buch gewinnt das Derby und verlängert mit dem Trainer

Der TSV Buch besiegt den TSV Blaustein und dann hat ihr Trainer Harry Haug etwas zu verkünden. Der TSV Neu-Ulm tritt auf der Stelle.

Von Jürgen Schuster

Vor Wochenfrist gegen Neu-Ulm, Samstag gegen Buch – der TSV Blaustein bestritt sein zweites Bezirksderby in Folge. Weil der TSV Buch mit 3:0 die Punkte mitnahm, wird die Lage im Blautal immer brisanter. „Die Mannschaft trainiert gut, die Stimmung ist gut. Die Jungs nehmen sich viel vor, es ist wie eine Starre“, so Blausteins Pressewart Michelangelo Corvelli.

Anders die Bucher: Zwei Höhepunkte vergangenes Wochenende. Erst gewannen die Landesligakicker in Blaustein, dann verkündete Trainer Harry Haug am Festabend zum 130-jährigen Vereinsbestehen seine Vertragsverlängerung. Damit geht der 45-Jährige in Buch als „ewiger Haug“ in sein elftes Trainerjahr.

Das Spiel begann auf dem kaum landesligatauglichen Platz im Robert-Epple-Stadion mit einer Gedenkminute für die verstorbene Gerda Rosenkranz, den „guten Geist“ der Blausteiner Geschäftsstelle. Timo Leitner stellte früh die Weichen auf Sieg, indem er Blausteins Schlussmann Timo Stoiber überwand (11.). Ein kleines Lebenszeichen sandte Marco Wörz Richtung Gästetor, sein Schuss verfehlte dieses jedoch (15.). Es war eigentlich der einzige gute Angriff der Hausherren im gesamten Spiel. Neun Minuten nach der Führung köpfte Manuel Schrapp zum Bucher 2:0 ein (20.). Hätte Patrick Sailer statt an den Blausteiner Querbalken ins Tor getroffen (29.), wäre es schon vor der Pause richtig bitter für die Gastgeber geworden. Die hatten dann wieder Dusel: Manuel Schrapps Solo wurde per Foul gestoppt (35.), Schiedsrichter Tolga Karaüc sah keine Notbremse und von Rot für den Blausteiner ab.

Trainer Harry Haug verlängert beim TSV Buch

Nach dem Seitenwechsel begann Blaustein engagiert, aber ohne Durchschlagskraft. Die Drangphase wurde schnell und endgültig von Timo Leitner beendet. Er war von Schrapp geschickt worden und traf zum Bucher 3:0 (50.). Jetzt sahen die 350 Zuschauer nur noch einen gelegentlich konternden TSV Buch und recht hilflose Gastgeber. Blausteins Sebastian Hinkl fing sich zu allem Überfluss noch die Gelb-Rote Karte ein (86.).

„Das war eine klare Angelegenheit. Die beiden Tore haben uns in die Karten gespielt. Dann kam von Blaustein ganz wenig“, lautete das Fazit von Harry Haug.

TSV Blaustein: Stoiber – Kling, Ruckgaber, M. Passer, Erhardt – Ziegler (46. Bectic), Schmid, Breunig, Wörz (80. Both) – Hinkl, B. Passer.

TSV Buch: Maier – Negele, A. Salger, Paul, Zott – Amann, Merkel (46. Seifert), Zeh, Sailer (59. Hampel) – Leitner (89. Schabel), Schrapp (79. Kurz).

TSV Neu-Ulm spielt Unentschieden gegen den TSV Bad Boll

Es war ein 0:0, das weder den TSV Bad Boll noch den TSV Neu-Ulm im Abstiegskampf weiterbringt. So treten beide Mannschaften auch in der Tabelle auf der Stelle und belegen punktgleich die Ränge 15 beziehungsweise 16. In Halbzeit eins hatte Neu-Ulm gleich zwei Mal Glück, dass die Hausherren nichts aus ihren Möglichkeiten machten. Nach dem Seitenwechsel waren es die Neu-Ulmer, die einmal mehr ihre klaren Torchancen ungenutzt ließen. Burak Tastans Kopfball verfehlte ebenso das Ziel wie ein Schuss von Alexandro Casullo kurz vor dem Spielende. „Wir haben halt nicht die Spieler, die so ein Spiel entscheiden können. Insgesamt waren wir heute nicht zielstrebig genug“, so Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran zum enttäuschenden Resultat. (jürs)

TSV Neu-Ulm: Anders – Kögel , Uhl, Schuhmacher, Kurz – Kajan (86. Eraslan), Beer (46. Kidane), Rupp, Merk – Fidan (77. Taskin), Tastan (68. Casullo).

