Die Bezirksliga ist unberechenbar wie das Aprilwetter Lokalsport

Der FC Burlafingen (in grün) ist in der Bezirksliga Donau/Iller auch noch nicht vor dem Abstieg sicher.

In der unteren Region der Bezirksliga Donau/Iller geht es turbulent zu.

Von Michael Schuster

Im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga präsentierten sich die Kellerkinder im vergangenen Monat wie das sprichwörtliche Aprilwetter. Eine Vorhersage der direkten Absteiger bleibt aufgrund dieser Wechselhaftigkeit unmöglich. Sicher ist bislang nur, dass der SSV Ulm 1846 Fußball II wegen seines beschlossenen Rückzugs am Ende der Saison auf den letzten Tabellenplatz gesetzt sein wird. In Abhängigkeit von den Geschicken des TSV Buch und des TSV Blaustein in der Landesliga kommen noch ein oder maximal zwei weitere Direktabsteiger hinzu.

FC Burlafingen Aufgrund der nicht zu erwartenden Erfolge der Konkurrenz und vor allem auch wegen der eigenen katastrophalen Bilanz in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten muss sich mittlerweile auch der FC Burlafingen wieder Gedanken machen. Morgen (15 Uhr) muss die Mannschaft von Coach Josip Nikolic in Erbach antreten.

SV Beuren Ungewollt dick im Rennen befindet sich auch der SV Beuren. Der bayerische Aufsteiger rutschte auf den vorletzten Rang ab, weil Neenstetten und Asselfingen in ihren Nachholspielen unter der Woche gepunktet haben. Zudem hat Beuren schon eine Partie mehr ausgetragen als die Konkurrenz, im Vergleich zu Türkgücü Ulm sogar zwei. Morgen (15 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Markus Hofele beim FC Neenstetten zum Sechs-Punkte-Spiel antreten. Neenstetten ließ zuletzt jede Konstanz vermissen, kam unter der Woche aber gegen die SSG Ulm 99 immerhin zu einem Teilerfolg (0:0).

SV Asselfingen Der SV Asselfingen kam nach der 0:6-Klatsche in Beuren am Donnerstag zu einem 5:2-Erfolg in Erbach. Morgen (15 Uhr) muss der SV zuhause gegen die Spatzen-Reserve ran.

Türkgücü Ulm Sogar der SC Türkgücü Ulm, der im Winter noch aussichtslos zurückzuliegen schien, meldet sich bei der Musik zurück. Wichtige Siege in den Schlüsselspielen gegen Asselfingen und Burlafingen, sowie ein Remis in Beuren brachten den Donau-Aufsteiger zurück in die Spur. Am Sonntag steht in Einsingen das prestigeträchtige Derby mit Türkspor Neu-Ulm an. Türkspor geht als Tabellenzweiter als klarer Favorit ins Rennen.

SV Tiefenbach SVT-Trainer Christoph Schregle wusste es schon im Winter: „Türkgücü wird nicht absteigen. Die haben zu viel individuelle Klasse“, orakelte er. Seine eigene Mannschaft ist derzeit arg gebeutelt und musste am Donnerstag praktisch ohne Sturm antreten. Trotzdem reichte es zu einem 1:0 gegen den SSV Ulm. Morgen (15 Uhr) möchte der SVT mit einem Sieg in Staig seinen zurückeroberten dritten Tabellenrang verteidigen.

TSV Neu-Ulm Der TSV Neu-Ulm möchte in seinem Heimspiel gegen den SV Jungingen seinen Platz an der Sonne wahren.

