vor 22 Min.

Die Devils Ulm/Neu-Ulm haben einen neuen Kapitän Lokalsport

Devils zurück aus Trainingslager

Die Eishockeyspieler der Devils Ulm/Neu-Ulm sind aus ihrem Trainingslager in Pfronten zurückgekehrt. Das straffe Programm umfasste mehrere Einheiten auf und neben dem Eis, mehrere Taktikbesprechungen, viele Unternehmungen, um die Moral im Team zu stärken und schließlich auch die Wahl des Kapitäns. Trainer Robert Linke zieht ein positives Fazit: „Die Jungs sind unglaublich. Das Trainingspaket war ziemlich knackig, aber alle haben voll mitgezogen. Das Tempo war in den Trainingseinheiten außergewöhnlich hoch. Aber am besten hat mir der Zusammenhalt neben dem Eis gefallen“, schwärmt Linke. „Ich bin gespannt, wo uns die Reise dieses Jahr hinführen wird.“

Devils: Eishockeyspieler sind aus dem Trainingslager zurück

Für diese Reise wird ein neuer Kapitän bei den Devils auf dem Eis stehen. Patrick Meißner, der seit diesem Sommer die Rolle des Geschäftsführers im Verein besetzt, hat im persönlichen Gespräch mit Robert Linke die Entscheidung getroffen. Neuer Kapitän wird Linkes letztjähriger Assistent Armin Nußbaumer. Die Nummer 23 der Devils gilt im Team als absoluter Leader und gehe stets vorne weg, wenn es darauf ankommt, teilte der Verein mit. Ersatzkapitän, sollte Nußbaumer einmal verhindert sein, wird sein Vorgänger Patrick Meißner. Er ist mit der Entscheidung einverstanden: „Ich gebe das Amt sehr gern an Armin weiter. Wir standen 1992/93 zum ersten Mal gemeinsam auf dem Eis. Ich kenne ihn also schon etwas länger und daher kann ich sagen, dass er das hervorragend machen wird.“ Auch der 32-jährige Nußbaumer zeigt sich glücklich: „Ich freue mich riesig und bin stolz darauf, dieses junge Team als Kapitän in die neue Saison führen zu dürfen. Wir sind dieses Jahr breiter aufgestellt als in der letzten Saison und die Qualität stimmt.“ (az)

