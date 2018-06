vor 54 Min.

Drei Talente bleiben bei den Devils Lokalsport

Der Neu-Ulmer Eishockeyclub Devils meldet die ersten Abgänge - aber auch drei junge Spieler, die bleiben werden.

Mit Patrick Wagner (18) und den Brüdern Daniel (18) und Benedikt Sommer (16) haben die Devils Ulm/Neu-Ulm drei Eigengewächse für die kommende Saison halten können.

Torhüter Patrick Wagner geht bereits in die dritte Spielzeit bei den Devils. Die Nummer 25 will weiterhin hart an seiner Entwicklung arbeiten. Das gleiche Ziel hat Daniel Sommer, der in der abgelaufenen Saison sein Debüt bei den Devils feierte. Er verbuchte in fünf Spielen 2 Punkte. Sein Bruder Benedikt ist mit seinen aktuell 16 Jahren der Youngster im Devils-Kader. Der talentierte Torhüter bekam bereits vergangene Saison beim BEV-Pokalfinale in Waldkraiburg seine Feuertaufe bei den Senioren.

Aber auch Abgänge haben die Devils zu vermelden. Neben Felix Anwander, der in Königsbrunn in der Bayernliga Fuß fassen möchte, steht auch Gregor Schapke nicht mehr im Kader der Devils. Auch Jonathan Jenne verlässt die Ulmer. Seine Arbeit und der Sport lassen sich nur schwer kombinieren. (az)

Themen Folgen