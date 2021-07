Fußball

Erstes Spiel, erster Sieg: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt Test in Illerrieden

Tobias Rühle erzielte den ersten Treffer für die Spatzen in dieser Saison. (Archivfoto)

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball setzt sich im ersten Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:1 durch. Welche Erkenntnis Trainer Thomas Wörle daraus zieht.

Von Stephan Schöttl

Erstes Spiel, erster Sieg: Die Premiere für Trainer Thomas Wörle beim SSV Ulm1846 Fußball ist gelungen. Die Spatzen besiegten im ersten Testspiel den Oberligisten Stuttgarter Kickers mit 2:1. Wenngleich spielerisch noch viel Luft nach oben war auf dem Sportgelände in Illerrieden. Das freilich war aber nach einer streng getakteten Trainingswoche, in der die Ulmer nur am Mittwoch kurz Zeit zum Durchschnaufen hatten, genauso zu erwarten. "Trotzdem hat es mir gefallen. Wir haben uns gewehrt und Bereitschaft gezeigt auf dem Platz", sagte Coach Wörle. Ihn manchen Punkten fällt sein Fazit aber auch kritischer aus.

