SSV Ulm 1846: Das sagen Trainer und Spieler zum 3:3 gegen den FSV Frankfurt

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball tut sich zum Saisonauftakt schwer. Was Spieler und Trainer nach dem 3:3 gegen Frankfurt sagen.

Es war der Moment, in dem Lennart Stoll mit seinem Treffer zum 1:2 nicht nur seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte, sondern auch die Zuschauer im Donaustadion von den Sitzen riss. Zuvor war es ruhig geworden auf den Tribünen, die Partie schien zugunsten der Gäste gelaufen zu sein. Bis sich Stoll nach einem Eckball am langen Pfosten nach oben schraubte und mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte verkürzte.