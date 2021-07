Trainingslager mit Bergblick: Hier schwitzen die Spatzen im Allgäu

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball bereitet sich in Sulzberg bei Kempten auf die neue Regionalliga-Saison vor. Die Trainingstage im Allgäu sind eng getaktet.

Es hätte nicht besser laufen können. Noch vor einer Woche war der Himmel über Sulzberg im Allgäu grau und wolkenverhangen. Es regnete in Strömen, der Fußballplatz des örtlichen Turn- und Sportvereins war unbespielbar. Zu Wochenbeginn zeigte sich das 5000-Einwohner-Dorf, knapp zehn Kilometer südlich von Kempten, von seiner sonnigen Seite. Pünktlich zum Auftakt des Trainingslagers des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Die Spatzen sind nicht zum ersten Mal hier.