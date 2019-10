vor 40 Min.

Illertissens Trainer wünscht sich mehr Mut

In der Tabelle steht Heimstetten vor dem FV Illertissen, bei dem die Zahl der Verletzten kleiner wird. Am Samstag treffen beide Teams aufeinander.

Von Hermann Schiller

Bei der Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Bayern, dem SV Heimstetten, gastiert der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr). Die Münchner Vorstädter haben nämlich derzeit einen richtigen Lauf und gewannen die letzten drei Spiele. Dass dabei auch etwas Glück dabei war – der Siegtreffer zum 3:2 beim letzten Spiel in Augsburg gelang erst in der Nachspielzeit – tut der Sache keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Heimstetter strotzen vor Selbstvertrauen. Eine Tugend, die Illertissens Trainer Marco Küntzel von seiner Mannschaft auch wieder fordert: „Wir waren zuletzt gegen Schweinfurt viel zu ängstlich, das zog sich fast durchs ganze Spiel durch.“ Seine Mannschaft solle da anknüpfen, wo sie in den Spielen zuvor gegen Fürth und Burghausen war. Sie müsse sich einfach wieder mehr zutrauen.

„Wir brauchen Punkte, da führt kein Weg vorbei. In der Tabelle ist alles so eng, da zählt jeder Punkt. Jeder kann jeden schlagen, das zeigt sich Woche für Woche.“ Man müsse viel enger am Mann sein, den Gegner viel mehr unter Druck setzen, sagt Küntzel. Es könne nicht sein, dass gegnerische Abwehrspieler ungestört das Spiel aufbauen könnten. Die eigenen Stürmer hätten meist kaum Zeit, Bälle zu verarbeiten und so müsse auch bei seinen Spielern agiert werden.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen trifft auf den SV Heimstetten

Im Übrigen treffen die Illertisser in Heimstetten auf prominente Namen. Seit kurzer Zeit spielt der Beckenbauer-Enkel Luca dort und mit Stefan Reuter der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Nationalspielers. Beide sind 19 Jahre alt und stehen somit am Anfang ihrer Karriere. Luca Beckenbauer kam von der Regionalligamannschaft des Zweitligisten Hannover 96 und Stefan Reuter aus Unterhaching zum bayerischen Regionalligisten. Eine interessante Begleiterscheinung zum Spiel, mehr sicher nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Illertisser punkten wollen, um sich etwas Luft nach unten zu schaffen. Für dieses Unterfangen steht Kapitän Moritz Nebel wieder zur Verfügung, Verletzungsprobleme gibt es sonst keine. Selbst die lange Verletzten Sebastian Enderle und Tim Buchmann sind wieder voll im Training und werden gegen Heimstetten wohl im Kader stehen. Über die endgültige Anfangsformation wird das Abschlusstraining am Freitag Aufschluss geben.

In der Tabelle der Regionalliga stehen die Illertaler gerade auf Platz zwölf, mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der SV Heimstetten steht mit einem Zähler Abstand einen Rang unmittelbar vor dem FV Illertissen – das bringt weitere Brisanz ins Spiel.

