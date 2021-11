Emotionales Wiedersehen zwischen FV Illertissen und FC Memmingen

Die Bilanz und der Tabellenplatz sprechen gegen den FC Memmingen und klar für den FV Illertissen. Der stellt sich trotzdem auf ein hartes Stück Arbeit ein

Es ist ein Nachbarschaftsduell und das Schwabenderby in der bayerischen Fußball-Regionalliga – das Spiel zwischen dem FV Illertissen und dem FC Memmingen, das am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion seine bereits 23. Auflage erfährt. Bei der Premiere am 9. Oktober 2012 gewannen die Allgäuer im bayerischen Totopokal mit 3:2, insgesamt sprechen die Zahlen aber für den FVI: elf Siege, sechs Niederlagen und fünf Unentschieden – darunter das 2:2 im Hinspiel. Nach Abpfiff der Partie am Samstag wird sich diese Bilanz mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen deutlicher lesen.

Eine Begegnung auf Augenhöhe ist es schließlich nicht, die zwischen dem Tabellendritten Illertissen und dem 16. Memmingen über die Bühne geht. Die Allgäuer haben von den vergangenen neun Spielen nur eines gewonnen, Illertissen dagegen sieben von acht. Der FC Memmingen hat zudem turbulente Tage hinter sich, angefangen mit der Entlassung von Trainer Esad Kahric, der vorübergehenden Versetzung von Ex-Profi Timo Gebhardt zur zweiten Mannschaft und Rückschlägen wie am vergangenen Samstag, als die Mannschaft in der Schlussminute den Ausgleich gegen den VfB Eichstätt kassierte. Ganz zu schweigen von den Ausfällen der Torhüter Mustafa Özhitay und Maximilian Beinhofer. Martin Gruber, der seine Karriere eigentlich bereits beendet hatte, musste deswegen reaktiviert werden, und der sportliche Leiter Thomas Reinhardt übernahm interimsweise den Trainerposten. Er ist auch morgen der verantwortliche Mann an der Seitenlinie und hofft auf ein erfolgreiches Spiel seiner Mannschaft: „Wir wollen natürlich etwas mitnehmen und haben in den letzten beiden Spielen bewiesen, dass es aufwärtsgeht. Noch haben wir alles selber in der Hand und sind guter Hoffnung, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Der neue Trainer soll bereits feststehen, er wird aber erst im neuen Jahr übernehmen und den Namen nennen die Memminger noch nicht, da er noch bei einem anderen Verein tätig sei.

Illertissens Trainer Marco Konrad weiß natürlich, dass es in einem Derby auch ums Prestige geht. Trotzdem stellt er fest: „Es gibt nur drei Punkte. Ich würde sogar sagen, dass es aufgrund des Derbycharakters keinen Favoriten gibt – und wenn doch, dann nehmen wir diese Rolle an.“ Von seiner Mannschaft erwartet Konrad, dass sie auch in den absehbaren emotionalen Momenten kühlen Kopf bewahrt. Auf beiden Seiten gibt es schließlich Spieler, die schon für den schwäbischen Rivalen gekickt haben. Beim FC Memmingen sind das Oktay Leyla und Gabriel Galinec, beim FV Illertissen Torhüter Felix Thiel, Philipp Boyer, Lukas Rietzler und Natsuhiko Watanabe.

Der Japaner wird allerdings bis Jahresende mit einer Muskelverletzung ausfallen. Ansonsten kann Nicolas Keckeisen wieder mitwirken, der seine Gelbsperre abgesessen hat, dafür legt diesmal Max Zeller nach der fünften Gelben Karte eine Zwangspause ein. Kai Luibrand hat nach seinem Bandscheibenvorfall wieder mit leichtem Lauftraining begonnen, ein Einsatz noch in diesem Jahr ist aber kaum vorstellbar. Trainer Marco Konrad nimmt es gelassen zur Kenntnis: „Unser Kader ist so ausgeglichen, dass wir diese Ausfälle kompensieren können.“