Jetzt hat’s auch die Spatzen erwischt

Der SSV Ulm 1846 Fußball kassiert gegen den FSV Mainz 05 II die erste Niederlage in dieser Saison. Beim 0:2 ist die junge Bundesliga-Reserve vor allem effizienter

Es muss sich wahrscheinlich irgendwann einmal ein Trainer überlegt haben, dass es günstige und weniger günstige Momente für Gegentore gibt. Vor der Halbzeitpause zum Beispiel oder in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Jedenfalls wird die Floskel vom „psychologisch ungünstigen Zeitpunkt“ seitdem häufig verwendet. Aber wann sind Gegentore eigentlich überhaupt günstig?

Diese Frage ließ sich auch in der Gesprächsrunde mit den Trainern nach dem 0:2 des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FSV Mainz 05 II am Dienstagabend nicht vollumfassend klären. Ulms Thomas Wörle und 05er-Coach Bartosch Gaul waren sich aber zumindest einig darüber, dass es durchaus Gegentore gibt, die eine wesentliche Rolle für den Spielverlauf darstellen. So wie der Führungstreffer der Gäste in der 45. Minute. Denn zu diesem Zeitpunkt hätten, dem Spielverlauf angemessen, die Spatzen schon längst mit zwei, drei Toren vorne liegen können. „Und dann wäre die Partie ganz anders gelaufen. Dann wären wir als Sieger vom Platz gegangen“, war sich Wörle sicher. Letztlich kassierten die Ulmer die erste Niederlage in der Regionalliga-Saison. „Weil uns die junge Mainzer Mannschaft in Sachen Effizienz einen Schritt voraus war“, meinte der Cheftrainer.

Sein Gegenüber Gaul sprach von einem „glücklichen Sieg“, nahm aber freilich dankend an. Als die beiden Trainer sich in den Katakomben des Donaustadions mit den Pressevertretern an die Analyse des Spiels machten, wackelten ein paar Meter weiter die Kabinenwände. Lautstark feierte die Mainzer Bundesliga-Reserve den Sprung an die Tabellenspitze. Die Chance, auf Platz eins zurückzukehren, haben die Ulmer hingegen an diesem Abend leichtfertig vergeben. Wörle lobte die Seinen zwar und attestierte den Kickern eine gute Leistung vor über 2300 Zuschauern. Man dürfe sich vom Ergebnis nicht täuschen lassen, meinte er weiter. Der Coach sagte aber auch: „Wir müssen uns ankreiden, dass wir in der ersten Halbzeit drei, vier große Chancen haben liegen lassen.“

Allein Anton Fink, der für den kränkelnden Tobias Rühle ins Team rückte, vergab in den ersten 30 Minuten gleich drei große Möglichkeiten. Sein erster Schuss nach fünf Minuten krachte gegen die Latte des gegnerischen Tors, dann köpfte er erst aus kurzer Distanz am Gehäuse vorbei (13.), später schoss er dem Mainzer Schlussmann Lasse Finn Rieß genau in die Hände (27.). „Schade, dass es ihm nicht geglückt ist, ein Tor zu machen. Aber ich war mit der Art und Weise, wie er sich eingebracht hat und für die Mannschaft gearbeitet hat, sehr zufrieden“, meinte Wörle über den Routinier. Die größte Ulmer Chance bot sich nach einer guten halben Stunde. Es waren genauer gesagt gleich eine Handvoll Möglichkeiten in einer einzigen Szene. Nicolas Wähling schloss zu überhastet ab, Jannik Rochelt traf im Nachschuss nur die Latte und Finks Volley-Abnahme wurde zur Ecke geklärt. Besser machte es der Mainzer Kaito Mizuta wenige Sekunden vor der Pause, als er gleich zwei Ulmer Abwehrspieler narrte und die Kugel aus zwölf Metern zum überraschenden 0:1 ins lange Eck schlenzte.

Leichter wurde es für die Spatzen dadurch nicht. Im Gegenteil. Mainz zog sich zurück, spielte in vielen Momenten geschickt auf Zeit. Die Räume wurden enger und enger. Die Hausherren hatten trotzdem noch ihre Möglichkeiten, vor allem nach Standardsituationen. Aber es fehlte an diesem Abend einerseits das Quäntchen Glück. Egal, was Ulm auch versuchte, immer brachten die Gäste irgendwie noch Kopf oder Fuß dazwischen, blockten Schüsse und klärten in letzter Sekunde. Andererseits waren viele Zuspiele aber auch einfach zu ungenau. Wörle meinte: „Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir in solchen Top-Spielen noch einen Tick abgezockter sein müssen vor dem Tor. Aber das ist Teil der Entwicklung.“ Das 0:2 fiel schließlich in der 92. Minute. Ein klassischer Konter, den Marvin Jung mit einem überlegten Schuss in den Winkel abschloss. Wörle nahm es gefasst: „Es war klar, dass es auch uns irgendwann mal treffen wird. Niederlagen sind Teil des Spiels. Das wird uns nicht umwerfen.“

SSV Ulm 1846 Fußball Heimann – Stoll, Maier, Reichert, Geyer (84. Petrovic), Guarino – Heußer, Rochelt (65. Jann), Beck –Wähling (65. Benko), Fink (65. Harres).