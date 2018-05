06:34 Uhr

SSV Ulm: Nasses Ende einer turbulenten Saison

Spatzen-Trainer Tobias Flitsch hat es geschafft, eine verunsicherte Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Sein Nachfolger wird davon profitieren.

Von Gideon Ötinger

Für besondere Gefühlsausbrüche ist der noch amtierende Spatzen-Trainer Tobias Flitsch nicht unbedingt bekannt. Im persönlichen Gespräch oder auf Pressekonferenzen ist er ruhig, antwortet überlegt und gibt nur ungern Dinge preis, die neben dem Fußballfeld passieren. Die emotionalen Ausbrüche während der Spiele überlässt er dem scheidenden Sportlichen Leiter Lutz Siebrecht. So war es auch beim WFV-Pokalsieg der Ulmer gegen den TSV Ilshofen im Stuttgarter Gazi-Stadion. Strittige Entscheidungen diskutierte Siebrecht mit dem vierten Schiedsrichter, Flitsch ließ seine Augen lieber in Richtung Spielfeld gerichtet. Eine Anweisung hier, ein kleiner Fluch da – mehr gab es nicht. Bis zum Schlusspfiff. Mit 3:0 gewannen seine Ulmer gegen den Verbandsligisten und dann ließ es auch Flitsch krachen. Von oben bis unten voll mit Getränken und Schweiß stand er auf dem Feld und wirkte vollends zufrieden. Er feierte so sehr, dass er sich sogar eine kleine Muskelverletzung zuzog. Die ein oder andere Träne hatte der 38-Jährige auch im Gesicht. „Ich bin überglücklich“, sagte er nach dem Spiel. Für ihn war es das letzte als Trainer der Spatzen. Er heuert bei den Stuttgarter Kickers an.

Es war der große Schlusspunkt einer turbulenten Ulmer Saison, die rabenschwarz begann. Die ersten drei Partien der Regionalliga Südwest gingen verloren. Der damalige Cheftrainer Stephan Baierl verließ den Verein und Flitsch, damals noch Co-Trainer, musste die Kohlen aus dem Feuer holen. Zu beneiden war er darum nicht. Die Mannschaft schien verunsichert und es dauerte bis zum zehnten Spieltag, ehe die Ulmer den ersten Sieg holten. Danach wurden acht Spiel in Folge nicht verloren, doch Verletzungen wichtiger Spieler warfen das Team immer wieder aus der Bahn. Negativhöhepunkt war die katastrophale 1:2-Niederlage gegen den späteren Absteiger Schott Mainz vor der Winterpause. Flitsch, der sich bis dahin immer schützend vor seine Spieler gestellt hatte, kritisierte sie erstmals öffentlich und bemängelte, dass einige von ihnen nicht wüssten, dass sie im Abstiegskampf steckten.

SSV Ulm gewinnt den WFV-Pokal

In der wegen des Schneefalls ungewollt langen Winterpause hat er es anscheinend geschafft, die Erkenntnis in die Spieler zu bekommen. Und das zahlte sich aus: „Es war ein toller Erfolg, fünf Spieltage vor Ende die Klasse zu halten“, sagte er nach dem Pokalfinale. Er und Siebrecht haben es geschafft, eine schlagfertige Truppe zusammenzustellen und Spieler wie Ardian Morina oder Marcel Schmidts zu Erfolgsgaranten zu formen. Und nun der Erfolg in Stuttgart. Es war der erste Ulmer Pokalsieg seit dem Jahr 1997 und der insgesamt achte. Ulm ist damit alleiniger Rekordpokalsieger. Die vielen mitgereisten Anhänger feierten das ausgiebig. Johannes Reichert nahm ein Bad in der Menge, Steffen Kienle wurde beim Fernsehinterview von seinen Mitspielern mit Wasser übergossen und Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß beobachtete alles beseelt von der Seitenlinie aus. Noch lange nach dem Abpfiff hallten Musik und die Gesänge aus Richtung der Ulmer Umkleidekabine. Ein Ende der Feierei ist ohnehin nicht in Sicht. Auf Mallorca soll die Party der Spieler weitergehen. „Das wird gefährlich“, kündigte Mittelfeldspieler Luigi Campagna an.

Zu gefährlich sollte es aber nicht zugehen. Schon Mitte Juni steigen die Ulmer in die Saisonvorbereitung ein. Der Mann an der Seitenlinie wird dann Holger Bachthaler sein. Dank des Erfolgs seines Vorgängers hat er ein besonderes Privileg inne. Der Sieg bringt dem SSV Ulm 1846 Fußball mindestens 115000 Euro an Preisgeld ein und die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals. Auf wen die Ulmer in dieser treffen werden, wird am Freitag, 8. Juni, ausgelost. Für den SSV wird es der erste Pokal-Auftritt seit dem 28. November 2001 sein. Damals hieß der Gegner Union Berlin und die Spatzen verabschiedeten sich mit einem 0:3 aus dem Turnier.

