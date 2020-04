Stay-Home-Challenge: Das sind die Videos der Vereine aus der Region

Plus Die Plätze im Bezirk Donau/Iller sind gesperrt, die Spieler müssen zu Hause bleiben. Gut, dass es Klopapier und die passende Challenge gibt – mit kreativen Ergebnissen.

Als Profifußballer hat man es nicht immer leicht. „Eigentlich sollte ich in diesen Tagen der Champions-League-Hymne zuhören, stattdessen jongliere ich Toilettenrollen.“ Der Fußballer, der vor ein paar Wochen auf Instagram sein Leid geklagt hat, heißt Jérôme Boateng, spielt beim FC Bayern München und wird es vermutlich verkraften, die Hymne aus der Feder des Komponisten Tony Britten erst mal nur in den heimischen vier Wänden hören zu dürfen. Darum ging es ihm aber auch nicht, an seinen Füßen spielte die Musik. Boateng hatte ein Video zu den Worten online gestellt, dass ihn tatsächlich beim Jonglieren von Toilettenpapier zeigte.

Er war nicht der erste Profisportler, der auf die Idee gekommen ist, doch durch seine Reichweite in den sozialen Medien verbreitete sich das Bild des zweckentfremdeten Hygieneartikels in Windeseile. Boateng nominierte einige seiner Kollegen, es ihm gleich zu tun. Und schon war eine Challenge geboren, von denen es mittlerweile einige gibt. Diese aber hält sich seit Wochen und hat es bis in die Niederungen der Kreisliga geschafft. Im Bezirk Donau/Iller tummeln sich schon einige Mannschaften, die dank der Stay-Home-Challenge wahre Videokunstwerke gezaubert haben. Schließlich geht es um einiges.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Fußballer derzeit zum Ausharren verdammt. Die Sportstätten sind gesperrt, ein ganzes Team versammelt auf dem Platz, in den Kabinen oder im Vereinsheim verstößt gegen sämtliche Verordnungen, und so bleibt eben nur das Zuhause, um die Magie des Sports wirken zu lassen. Und wie sie wirkt. Die Stay-Home-Challenge funktioniert so: Ein Team, das ein Video gedreht hat, nominiert drei weitere, die wiederum auch einen Clip produzieren müssen, in dem die Spieler ihre Kunstfertigkeiten an der Rolle präsentieren. Um das ganze aufzupeppen, gibt es ein Zeitlimit (drei Tage) und einen Einsatz: Wer kein Video dreht, muss ein Grillfest organisieren oder alternativ ein paar Kästen Bier springen lassen. Gut möglich also, dass irgendwann, wenn die Krise vorbei ist, die Grills im Fußballbezirk Donau/Iller heißlaufen, denn nicht jeder Verein hat es rechtzeitig geschafft, ein Video ins Internet zu laden. Vielleicht war das Klopapier ausverkauft, vielleicht fehlte aber auch einfach die Inspiration.

FVW #stayathome Vielen Dank für die Nominierung FC Illerkirchberg. Wir nominieren: Türkspor Neu-Ulm TSV Neu-Ulm Fußball SSC Stubersheim Drei Tage Zeit für euch, ansonsten ein Grillfest für uns. #stayathome #fvwolé Gepostet von FV Weißenhorn am Sonntag, 5. April 2020

Einigen Bezirksvertretern hat die offensichtlich nicht gefehlt. Der FV Weißenhorn etwa hat seinen Clip wie eine „ Star Wars“-Episode aufgebaut, samt ikonischem Lauftext: „Auch der Tabellenführer der Kreisliga B3 Donau/Iller schloss sich der Rebellion an und organisierte im Kampf gegen den Virus ein Fußballtennis-Duell. Mit Klopapier.“ Der FV Ay hat sich ebenfalls eine Filmreihe zum Vorbild genommen – und aus dem „Herrn der Ringe“ den „Herrn der Rolle“ gemacht.

Bezirksliga Donau/Iller:

SGM Aufheim-Holzschwang Die SGM Aufheim-Holzschwang bedankt sich bei unseren Freunden vom SSV Illerberg/Thal - Fußball für die Nominierung! #stayathomechallenge Auch wir werden spenden! Infos folgen. Hiermit nominieren wir: SC Luhe-Wildenau e.V. (Ja, wir schulden Euch auch noch ein Teamfoto) SV Pfaffenhofen FV AY 1930 e.V. Auch Ihr habt ab sofort 3 Tage Zeit um ein Video von Euch zu drehen, ansonsten freuen wir uns über ein von Euch organisiertes Grillfest Bleibt alle gesund #FuckCorona #immergas #SGMFamilie Gepostet von SGM Aufheim-Holzschwang am Donnerstag, 2. April 2020

FC Burlafingen

#stayathomechallenge vom FC Burlafingen Hallo liebe Fußballfreunde, wir hoffen Ihr seid alle wohlauf und genießt trotz den besonderen Umständen die Zeit! Leider ist einem unserer Mitspieler kurz vor Anpfiff das Klopapier ausgegangen…. Zum Glück hat unsere aktive vom FC Burlafingen schnell reagiert. Konnten sie das Klopapier rechtzeitig ausliefern? Seht selbst! Teilt das Video gerne mit euren Freunden! Wir nominieren hiermit den SSG Ulm 99 Fussball, den TSV Bermaringen sowie den FC Blaubeuren e.V.. Wir sind gespannt auf eure Videos! Ihr habt 3 Tage Zeit, sonst heißt es 50 Liter Bier und Ihr dürft zahlen!!! #klopapier #challenge #burlafingen #stayathomechallenge #football #soccer #quarantäne #deutschland #ulm #neuulm #fussball Gepostet von FC Burlafingen Fußball am Mittwoch, 8. April 2020

TSV Obenhausen

#stayathomechallenge TSV Obenhausen Wir danken unseren Freunden vom SV Oberroth e.V. für die Nominierung zur #stayathomechallenge und lassen uns natürlich nicht lumpen, nachdem der FV Bellenberg 1922 e.V. seiner Pflicht bereits nachgekommen ist. Zum Grillen kommen wir im Sommer trotzdem mal gerne ins Sportheim Oberroth! Wir nominieren wie folgt: BC Adelzhausen SV Tiefenbach 1920.e.V. SSV Ulm 1846 Fussball - Mädchenfussball Viel Spaß! #wirbleibenzuhause #stayathomechallenge #einewelt Auf dia Blaue Gepostet von TSV Obenhausen 1920 am Mittwoch, 1. April 2020

SC Staig

#stayathomechallenge Vielen Dank an den FC Hüttisheim für die Nominierung. Wir nominieren den FV Schnürpflingen 1920 e.V., TSV Blaubeuren 1856 e.V. und FV Olympia Laupheim e.V. 1904. #stayathomechallenge #scs Gepostet von SC Staig am Dienstag, 7. April 2020

SV Tiefenbach

SV Tiefenbach #stayathomechallenge Wir danken den Jungs vom TSV Obenhausen 1920 für die Nominierung zur #Stayhomechallenge! Natürlich haben wir gerne mitgemacht! Hiermit nominieren wir: SV Sulmetingen - Fußball (wir freuen uns auf das nächste Dorffest miteinander) TSV 1889 Buch e.V. (auf gute Nachbarschaft) Liverpool FC (schicken wir die #Stayhomechallenge um die Welt...) Bleibt Daheim, passt auf Euch auf, und wir sehen uns bald wieder auf dem Sportplatz! Haltet fest das schwarz und rote Band! HEJA SVT! Gepostet von SV Tiefenbach 1920.e.V. am Sonntag, 5. April 2020

Kreisliga A Alb:



SV Oberelchingen #stayathomechallenge! Vielen Dank an die Aktiven der SGM Ingstetten/Schießen und des SV Pfaffenhofen für die Nominierung zur #stayathomechallenge! Der SV Oberelchingen AH nominiert: die TSG Söflingen AH #tsgsöflingen den FV Senden AH #fvsenden und den FV Sontheim AH #fvsontheim Ihr habt 3 Tage Zeit, sonst ist ein Grillfest fällig! Viele Grüße und eine gute Gesundheit! Gepostet von SV Oberelchingen 1930 e.V. - Fußball am Sonntag, 5. April 2020

Kreisliga A Donau:

TSV Holzheim

Hier noch das versprochene "richtige" Video Gepostet von TSV Holzheim 1929 e.V. Herren am Sonntag, 5. April 2020

FC Hüttisheim

Danke für die Nominierung an den FC Illerkirchberg Natürlich wurde die Challenge akzeptiert. Wir nominieren unsere Nachbarvereine TSG Achstetten 1862 e.V., SC Staig und SF Dellmensingen 1921 e.V Und da haben wir noch fast das Regelwerk vergessen: ihr habt nun jeweils drei Tag Zeit um ein Video von euch zu posten. Ansonsten dürft ihr unsere Jungs gerne mit einem 50 Liter Fass Bier verköstigen #stayathome #bleibtgesund Gepostet von FC Hüttisheim am Sonntag, 5. April 2020

SV Nersingen

Der SVN dankt dem Fc Silheim 1949 e.V Herren für die Nominierung zur #stayathomechallenge Gerne haben wir uns dieser Herausforderung gestellt, teilweise haben die Spieler mehr Talent an der Rolle wie am Ball gezeigt! Wir nominieren die Mannschaften vom TSV Holzheim 1929 e.V. Herren, TSV Pfuhl Fußball sowie die Oberligakicker der Sportfreunde Dorfmerkingen Auch ihr habt 3 Tage Zeit uns ein Video zu präsentieren, ansonsten freuen wir uns auf ein 50 Liter Fass Bier auf euren Nacken Bleibt zu Hause und Gesund Gepostet von SV Nersingen 1928 am Freitag, 3. April 2020

TSV Pfuhl

Die 6-lagige Klopapierrolle Wir bedanken uns beim SV Nersingen 1928 für die Nominierung zur #stayathomechallenge Unsere Aktiven Spieler vom TSV Pfuhl haben auf den Hilferuf von unserem Ex-Keeper Michael Kroha ihr Bestes gegeben, um ihn in der schlimmen Situation nicht im Stich zu lassen. Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Director und Cutter Maximilian Göttler und natürlich auch an alle Mitbeteiligen im Video! Wir nominieren hiermit den FC Burlafingen und TSG Söflingen 1864 e.V. ! Wir sind gespannt auf eure Videos! Ihr habt 3 Tage Zeit, sonst heißt es 50 Liter Bier auf euren Nacken ! Das Originalvideo findet ihr hier: https://m.youtube.com/watch?v=5vyJf_HNUiw Nike, Inc., 2000 PS: Unsere Challenge mit den Jonglier-Videos läuft noch bis Mittwoch, also schickt uns noch weitere Videos! #klopapier #challenge #Nike #nikefootball #football #soccer #quarantäne #deutschland #ulm #neuulm #pfuhl #fußball Gepostet von TSV Pfuhl Fußball am Sonntag, 5. April 2020

FC Silheim

!Gemeinsam gegen Corona! Vielen Dank an unsere Nachbarn SV Beuren für die Nominierung der #stayathomechallenge! An der Biber beim FC Silheim gibts noch genug Klopapier. Wir legten reichlich Geld zusammen und spenden alles an We Kick Corona von Joshua Kimmich und Leon Goretzka! Schau mer mal ob es beim FC Strass, SV Nersingen 1928 und dem SG Röfingen / Konzenberg auch so edle Techniker gibt wie bei uns Ihr habt 3 Tage Zeit für die Challenge ansonsten gibts ein Grillfest für uns! #gemeinsamgegencorona #einmalsilheimerimmersilheimer Gepostet von Fc Silheim 1949 e.V Herren am Dienstag, 31. März 2020

Kreisliga A Iller:

FV Altenstadt

#stayathomechallenge Vielen Dank an den 1. FC Undertaker für die Nominierung der #stayathomechallenge! Leider kein Grillfest für euch! Zur #stayathomechallenge nominieren wir: SG Vöhringen-Illerzell, FV Rot und die Damen des TSF Ludwigsfeld e.v. Ihr habt drei Tage Zeit, sonst ist ein Grillfest fällig!!! Bleibts alle gesund! Euer FVA Gepostet von FV Altenstadt 1913 e.V. am Donnerstag, 2. April 2020

FV Ay

#stayhomechallenge vom RSV Wullenstetten 1926 Wubas akzeptiert. Grillfest zugunsten von lokalen Leidtragenden der aktuellen Lage (inklusive unseren Vereinen) können wir gerne im Sommer gemeinsam organisieren. Evtl hilft ja die SGM Aufheim-Holzschwang und andere Vereine aus der Region mit Viel Spaß damit Gepostet von FV AY 1930 e.V. am Samstag, 4. April 2020

SV Balzheim

Vielen Dank an den SV Würtingen #Stayathomechallenge Der SV Balzheim präsentiert hiermit sein Video zur Challenge. Unsere Nominierungen sind: SF Sießen i. W. SGM Dettingen/Kirchberg Frauen SC Staig Es stehen 3 Kisten Bier auf dem Spiel 3 Tage Zeit - Viel Spaß! Gepostet von SV Balzheim am Montag, 30. März 2020

SV Beuren

#Stayathomechallenge Vielen Dank an die bezaubernden Damen der DJK Breitenthal Frauenfußball für die Nominierung der #stayathomechallenge! In Beuren gibt es zum Glück noch genug Klopapier! Zusätzlich haben wir das Geld, das wir normalerweise in den Sportheimen des Bezirks für diverse Kaltgetränke ausgeben, gesammelt und insgesamt 775 € an We Kick Corona von Joshua Kimmich und Leon Goretzka gespendet! Mal sehen, ob es beim @SV Lonsee, Fc Silheim 1949 e.V Herren, SSV Illerberg/Thal - Fußball und dem SV Asselfingen 1948 e.V. auch Künstler an der Rolle gibt! Ihr habt 3 Tage Zeit für die Challenge ansonsten gibts ein Grillfest für uns! #Feuerfreigegencorona #Beurenerjungs PS: DJK Breitenthal Frauenfußball ein gemeinsames Grillfest können wir gerne trotzdem machen. Gepostet von SV Beuren am Samstag, 28. März 2020

SSV Illerberg/Thal

#stayathomechallenge Vielen Dank an unsere Freunde vom SV Beuren für die Nominierung bei der #stayathomechallenge! Wir haben zwar kein Klopapier mehr in Illerberg, dafür noch die ein oder andere Dose #goldochsenoriginal :P Auch wir werden eine Spende an We Kick Corona senden! In diesem Sinne würden wir gerne die Jungs der SGM Aufheim-Holzschwang, den RSV Wullenstetten und die SG Vöhringen-Illerzell nominieren! Ihr habt ab sofort 3 Tage Zeit um auch ein Video von Euch und Euren Jonglierkünsten zu drehen, ansonsten dürft ihr uns zum Grillen einladen :) #stayathomechallenge #wekickcorona #unsere11gegencorona #goldochsenoriginal #goldochsaausdrdos #bergamerfurre Gepostet von SSV Illerberg/Thal - Fußball am Montag, 30. März 2020

FC Illerkirchberg

Wir bedanken uns herzlich beim SV Grafertshofen 1950 e.V. für die Nominierung bei der #stayathomechallenge! Um Euer... Gepostet von FC Illerkirchberg am Freitag, 3. April 2020

SGM Ingstetten /Schießen

#stayathomechallenge SGM Ingstetten/Schießen Vielen Dank an die Ladies der DJK Breitenthal 1962 e.V. / DJK Breitenthal Frauenfußball für die Nominierung der #stayathomechallenge! Leider können wir Euch den Wunsch nach einem Grillfest dieses mal nicht erfüllen! Zur #stayathomechallenge nominieren wir: 1. FC Undertakers, SV Grafertshofen 1950 e.V. und die alten Herren der SGM Ingstetten/Schießen Ihr habt drei Tage Zeit, sonst ist ein Grillfest fällig!!! Bleibts alle gesund! Eure SGM Ingstetten/Schießen Gepostet von SGM Ingstetten/Schießen am Sonntag, 29. März 2020

TSV Kettershausen-Bebenhausen

#Stayathome TSV Kettershausen-Bebenhausen e.V. #stayathome Vielen Dank an die Herren vom SV Deisenhausen-Bleichen Es war und ist uns eine Ehre Wir nominieren: SV Greimeltshofen FC Ebershausen e.V. Sportheim Oberroth An alle Nominierten. Ihr habt 3 Tage Zeit, ansonsten gehen 2 Kästen Bier nach Kettershausen Viel Spaß mit unserer Darbietung. :D #stayathomechallenge #kreisliga Gepostet von TSV Kettershausen-Bebenhausen am Freitag, 27. März 2020

SV Oberroth

#Stayathomechallenge Vielen Dank an den TSV Kettershausen-Bebenhausen für die Nominierung zur #Stayathomechallenge Wir vom SVO haben uns natürlich nicht lumpen lassen und präsentieren euch hiermit unser Video zur Challenge. Unsere Nominierungen sind: FV Bellenberg 1922 e.V. TSV Obenhausen 1920 KFC Uerdingen 05 (Video oder Freundschaftsspiel) Es stehen 3 Kästen Bier auf dem Spiel 3 Tage Zeit - Viel Spaß! Gepostet von SV Oberroth e.V. am Sonntag, 29. März 2020

Kreisliga B Donau:

FC Blautal

#stayathomechallenge Wir wurden von der SGM AHPS zur Klopapier-Challenge nominiert und haben natürlich die Herausforderung angenommen. Wir reichrn die Aufgabe weiter und nominieren SV Scharenstetten Damenmannschaft, TSV Laichingen Damenmannschaft und unsere Herrenmannschaft vom FC Blautal. Gepostet von FC Blautal 2001 e.V. am Mittwoch, 15. April 2020

VfL Bühl

#Reise nach Bühl City# Danke SV Suppingen 1930 e.V. für die Nominierung Wir haben die Challenge natürlich angenommen und alle Hebel in Bewegung gesetzt um fehelndes Scheißhauspapier nach Bühl City zu befördern Wir nominieren: SpVgg Kleinkötz 1952 e.V. SV 1948 Hörvelsingen Fussball FC Reflexa Rettenbach Ihr habt 48 Stunden Zeit, sonst gehen 2Kisten Bier nach Bühl #1922 Gepostet von VfL Bühl 1922 e.V. am Dienstag, 31. März 2020

FC Straß

Vielen Dank an unsere Freunde vom Fc Silheim 1949 e.V Herren für die Nominierung. Selbstverständlich haben unsere Fussballgötter aus der Großgemeinde Straß sich mit einer Rolle Klopapier ausgeholfen, den #sharingiscaring! Wir sind stolz auf unsere Fussballer und nominieren unsere alten Freunde vom SV Offenhausen 1946 e.V Fußball-Aktiv, die Männer vom SC Unterweiler 1949 e.V. und die regionalen Kompetenzen vom glorreichen SSV Ulm 1846 Fußball e.V. für die #stayathomechallenge Ihr habt 3 Tage Zeit uns und dem Rest euer Talent zu beweisen, ansonsten freuen wir uns auf eine Fressorgie auf eure Kosten #fuckcorona #chillenstatttrainieren #nurderfcs #schwarzblau #stayathome #bleibtdahoam #gemeinsameinsam Gepostet von FC Strass am Mittwoch, 1. April 2020

VfB Ulm

Unter dem Motto #vfbdahoim wollen auch wir ein Zeichen setzen und bleiben daheim. #stayathome #vfbulm #schwarzrot #wirbleibendaheim Gepostet von VFB Ulm Fußball e.V. am Freitag, 27. März 2020

Kreisliga B Iller:

SV Grafertshofen

Vielen Dank an die SGM Ingstetten/Schießen für die Nominierung der #stayathomechallenge! Wir müssen euch leider enttäuschen, mit nem Grillfest wirds leider nichts! Zur #stayathomechallenge nominieren wir: REAL Biberachzell TSV Kellmünz und den FC Illerkirchberg. Ihr wisst ja, Ihr habt drei Tage Zeit, sonst ist ein Grillfest fällig!!! Bleibts alle gesund! Eure SV Grafertshofen Gepostet von SV Grafertshofen 1950 e.V. am Dienstag, 31. März 2020

SF Illerrieden

Vielen Dank an die SF Sießen i. W. für die Nominierung. Wir nominieren die Jungs vom BSC Berkheim e.V. - Fußball, SC Geislingen 1900 e.V. und unseren ehemaligen Coach Mogge mit seinem SV Oberdischingen e.V.. Viel Spaß und bleibt's Gesund! HATE CORONA - LOVE SFI PS: bis ganz zum Ende schauen #HATECORONALOVESFI #blauweissgeilerscheiss Gepostet von SF Illerrieden 1926 e.V. am Samstag, 4. April 2020

SV Pfaffenhofen

Auch in der fussballfreien Zeit wird von unseren Jungs alles abverlangt. Unsere Ballkünstler bedanken sich bei den Jungs der SG Vöhringen-Illerzell und der SGM Aufheim-Holzschwang für die Nominierung. Hier das Video der #stayathomechallenge! Durch die Corona-Krise können wir zwar kein Fußball spielen aber wir halten uns trotz alledem fit. Auch wir werden natürlich Spenden!. Hiermit nominieren wir SC Ichenhausen - Fussball SV Oberelchingen 1930 e.V. - Fußball Ihr habt ab sofort 3 Tage Zeit um ein Video von euch zu drehen, ansonsten freuen wir uns über ein brausendes Grillfest auf eure Kosten! __________________ #WeKickCorona #3aufTeam Gepostet von SV Pfaffenhofen am Sonntag, 5. April 2020

FV Weißenhorn

FVW #stayathome Vielen Dank für die Nominierung FC Illerkirchberg. Wir nominieren: Türkspor Neu-Ulm TSV Neu-Ulm Fußball SSC Stubersheim Drei Tage Zeit für euch, ansonsten ein Grillfest für uns. #stayathome #fvwolé Gepostet von FV Weißenhorn am Sonntag, 5. April 2020

Sie vermissen das Video Ihres Vereins? Dann schreiben Sie uns eine Email an sport@nuz.de.