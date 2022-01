Ratiopharm Ulm hat Größenvorteile im Derby

Plus Das neue Jahr beginnt perfekt mit einem Sieg gegen Ludwigsburg. Schön anzuschauen ist die Partie nicht, aber ein Spieler liefert doch einen Hingucker ab.

Das alte Jahr hat mit einer Heimniederlage gegen Göttingen ganz schlecht geendet für Ratiopharm Ulm, dafür hat das neue mit einem 78:66-Derbysieg gegen Ludwigsburg umso besser begonnen. Schön anzuschauen war das Spiel allerdings nicht und die Kräfteverhältnisse waren über weite Strecken nicht so deutlich wie das Ergebnis.