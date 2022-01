Das Corona-Virus findet in der Basketball-Bundesliga einen Weg

Plus Trotz sehr hoher Impfquote hat es jetzt einen heftigen Ausbruch gegeben. Die Liga-Leitung bestand auf der Austragung eines Spiels und steht deswegen in der Kritik.

Die gute Nachricht für alle Fans von Ratiopharm Ulm: Ihr Verein ist bisher nur insofern betroffen, als das Spiel am Samstag beim MBC von 18 auf 20.30 Uhr verlegt wurde. Die schlechte Nachricht für alle Freunde der Sportart Basketball: Das Corona-Virus, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit deren Omikron-Variante, hat die Bundesliga mit großer Heftigkeit erwischt. Über die Strategie der Liga-Leitung zur Eindämmung wird kontrovers diskutiert.