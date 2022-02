Deshalb haben die Ulmer Basketballer so viel Spaß - trotz der Dauerbelastung

Plus Erst gegen Bologna und jetzt gegen Venedig: Auf Ratiopharm Ulm wartet Teil zwei des italienischen Doppelpacks im Basketball-Eurocup.

Italienischer Doppelpack im Basketball-Eurocup für Ratiopharm Ulm: Vor einer Woche der 84:68-Heimsieg gegen Bologna, am Mittwoch (20.30 Uhr) der Auftritt in Venedig. Nach allen Parametern ist das die deutlich leichtere und vermutlich durchaus lösbare Aufgabe für den Bundesligisten.