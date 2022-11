Basketball

19:27 Uhr

Die Sache mit den Play-offs in der Bundesliga: Es wird komplizierter

Beim Heimsieg gegen Venedig hat Fedor Zugic ein Riesenspiel gemacht und 18 Punkte erzielt. Der Eurocup ist also offensichtlich der Wettbewerb, in dem der junge Montenegriner sich wohlfühlt.

Plus Die Basketball-Bundesliga ersinnt einen neuen Modus und setzt sich weitere Ziele. Zu denen gehören internationale Erfolge – Ulm kann gleich mal vorlegen.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Skeptiker und Schwarzseher könnten einwenden, dass Ratiopharm Ulm sich in dieser Saison sowieso nicht mit den Play-offs zu beschäftigen braucht. Aber erstens gilt der neue Modus erst ab der nächsten Spielzeit, und zweitens waren die Ulmer in den vergangenen elf Jahren zehnmal mit von der Partie, wenn die besten deutschen Mannschaften um die Meisterschaft gespielt haben. Was die Basketball-Bundesliga (BBL) da ersonnen hat, das betrifft sie also sehr wohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen