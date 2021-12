Es geht doch! Ratiopharm Ulm feiert ersten Heimsieg der Saison

Plus Ratiopharm Ulm gewinnt gegen die Hamburg Towers mit 78:74. Nach einem fatalen Fehlstart gelingt doch noch der erste Heimsieg der Bundesliga-Saison.

„Wir waren einfach nicht alle darauf vorbereitet, dass Hamburg so aggressiv loslegt.“ Ulms Thomas Klepeisz war nach der Partie auf Ursachenforschung. Warum bloß legten die Gastgeber einen derart fatalen Fehlstart hin? Letztlich blieb der Blackout aber ohne große Folgen. Denn Ratiopharm Ulm fing sich im Bundesliga-Heimspiel gegen die Hamburg Towers noch rechtzeitig und gewann 78:74.