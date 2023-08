Spanischer Aufbauspieler will sich in Ulm für höhere Aufgaben empfehlen

Seikou Sisoho Jawara hat gerade seinen Abschluss an der Universität von San Diego gemacht. Jetzt wechselt der Basketballer an die Orange Academy nach Neu-Ulm.

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm verstärken sich mit dem Spanier Seikou Sisoho Jawara. Der 23-Jährige kommt von der Universität San Diego und soll dem jungen Pro-B-Team der Orange Academy Qualität und Sicherheit im Spielaufbau geben.

In den vergangenen Jahren war die Orange Academy ein Sprungbrett für Talente aus der ganzen Welt. Jeremy Sochan zum Beispiel spielt inzwischen in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Jetzt will sich Seikou Sisoho Jawara, genannt Sigu, in NeuUlm für höhere Aufgaben empfehlen. Er hat im Sommer seinen Abschluss an der Universität von San Diego gemacht, war mit 10,5 Punkten und 2,7 Rebounds im Schnitt viertbeste Scorer seines Teams.

Der junge Spanier trainiert in Ulm mit dem Bundesliga-Team

In Neu-Ulm soll er eine Saison lang Trainingserfahrung mit dem BBL-Team sammeln und gleichzeitig viel Spielzeit in der zweiten Liga Pro-B erhalten. Mit einer Aushilfslizenz kann der Spanier zudem bis zu fünfmal in der Bundesliga spielen. Weil Neuzugang Georginho erst kurz vor Saisonbeginn zur Mannschaft stoßen wird, bietet das für Vorbereitung und Saisonstart des deutschen Meisters eine zusätzliche Absicherung.

Seine sportliche Ausbildung hat der Linkshänder gar nicht in der Heimat genossen. Schon früh wechselte er ans Basketball-Internat nach Prag und bekam schnell zahlreiche College-Angebote.