Warum Ratiopharm Ulm Mut aus der vergangenen Eurocup-Saison schöpft

Nach dem Derby-Sieg in der Bundesliga gegen Crailsheim geht es für Ratiopharm Ulm im Eurocup weiter. Der Tabellenführer ist zu Gast in der Arena.

In der Bundesliga läuft es inzwischen ganz gut. Seit drei Spielen sind die Basketballer von Ratiopharm Ulm dort ungeschlagen. Im Eurocup hingegen hat die Mannschaft von Trainer Anton Gavel zuletzt ordentlich Prügel bezogen und in Ljubljana die höchste Niederlage der Saison kassiert (78:108). Und die Aufgaben auf internationaler Bühne werden nicht einfacher. Im Gegenteil.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist Tabellenführer Mincidelice JL Bourg en Bresse zu Gast in der Ratiopharm-Arena. In der vergangenen Saison sind die Franzosen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, heuer zählen sie zu den Überraschungsteams. „ Sie spielen stark im Kollektiv, sind wie viele französische Mannschaften sehr athletisch und enorm stark aus dem Drei-Punkte-Bereich“, sagt Ulms Cheftrainer Anton Gavel.

In der vergangenen Saison gab es zwei Siege für Ulm

Doch so viel mag man in Ulm gar nicht über den Gegner reden, die eigenen Stärken sollen den Unterschied machen – und der Blick auf die Statistik das Übrige tun. Denn in der vergangenen Eurocup-Saison gewannen die Ratiopharm-Basketballer Hin- und Rückspiel gegen Bourg en Bresse. Gavel sagt: „Unsere Challenge ist es, physisch dagegenzuhalten, dem Gegner die Dreier wegzunehmen und gerade in Eins-gegen-Eins-Situationen besser auszusehen, als das zuletzt in Ljubljana der Fall war. Es wird eine große Herausforderung für uns, gerade weil sie mit viel Selbstvertrauen anreisen werden.“

Im Aufgebot der Franzosen sind auch zwei bekannte Gesichter aus der BBL: Frantz Massenat (220 Spiele für Oldenburg und den MBC) lief mit Teamkollege Isiaha Mike vergangene Saison noch für Chemnitz auf.