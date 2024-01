TSV Blaustein veranstaltet eines der letzten großen Indoor-Spektakel

Als einer von nur noch wenigen Vereinen veranstaltet der TSV Blaustein ein Fußballturnier in der Halle. Der TSV Neu-Ulm spielt schon am Freitag.

Es ist der Dino unter den privaten Hallenfußball-Turnieren: Während die Veranstaltungen in Wiblingen und Senden längst der Vergangenheit angehören, steigt von Freitagabend bis Sonntag in der Blausteiner Lixhalle das – abgesehen vom Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal – einzig übrig gebliebene ganz große Indoor-Fußballspektakel. Die 38. Auflage des Turniers um den Mühlen-Sohn-Cup verspricht hochklassigen Sport und dürfte auch in diesem Jahr zum Publikumsmagneten avancieren.

Mehr als 1500 Zuschauer und Zuschauerinnen sorgten im vergangenen Jahr für beste Stimmung und sahen einen knappen 2:1-Endspielsieg des Gastgebers über den SV Jungingen. Der Blausteiner Turniersieg hing allerdings bereits im Halbfinale am seidenen Faden. Nur mit Mühe und im Neunmeterschießen konnten sich die Blausteiner dabei seinerzeit gegen den FV Senden durchsetzen.

Hallenturnier beim TSV Blaustein beginnt am Freitag

Auch diesmal, allerdings nun als SGM Senden-Ay, sind die Illertaler wieder dabei und zählen wiederum zum erweiterten Kreis der Favoriten. Die beiden Landesligisten FC Blaubeuren und Türkspor Neu-Ulm gehören ebenso zum illustren Teilnehmerfeld wie Bezirksliga-Primus TSV Neu-Ulm. Ob der SV Offenhausen, FKV Neu-Ulm, SV Nersingen oder Esperia Neu-Ulm für eine Überraschung sorgen können, bleibt abzuwarten. Gerade die Auftritte des TSV Neu-Ulm unter ihrem Trainer und Ex-Blausteiner Zampano Peter Passer werden mit Spannung erwartet. Dem Papier nach sind die Neu-Ulmer am Freitagabend in der Gruppe A, in der sie unter anderem auf die Nersinger treffen, der haushohe Favorit.

Deutlich schwerer dürfte es der A-Iller-Tabellenführer aus Senden-Ay am Samstag in seiner Gruppe E haben. Er bekommt es mit den beiden Bezirksligisten aus Asch-Sonderbuch und aus Bermaringen zu tun.

Zeitplan: Freitag ab 18 Uhr Gruppen A und B. Samstag ab 14 Uhr die weiteren Gruppenspiele. Sonntag ab 12 Uhr Zwischenrunde, ab 15.20 Uhr Endrunde, ab 17.20 Uhr Finalspiele.