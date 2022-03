Eishockey

Zwei Urgesteine des Ulmers Eishockey verabschieden sich

Martin Jainz hat die Devils Ulm/Neu-Ulm zuletzt sogar als Trainer zum Klassenerhalt geführt. Am Freitagabend spielt er ein letztes Mal für den VfE.

Plus Das Bayernliga-Spiel gegen Pfaffenhofen fällt aus. Die Devils Ulm/Neu-Ulm treten stattdessen gegen Landesligist Burgau an und verabschieden zwei Urgesteine.

Von Marc Sayle

Das eigentlich für Freitagabend angesetzte letzte Spiel des VfE Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga-Abstiegsrunde gegen den EC Pfaffenhofen wurde schon am Mittwoch von den Gästen abgesagt. Schon seit zwei Wochen kann in Pfaffenhofen nicht mehr trainiert werden, weil das Eis fehlt. Stattdessen wird um 20 Uhr im Neu-Ulmer Eisstadion ein Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten ESV Burgau ausgetragen.

