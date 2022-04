Fußball

vor 21 Min.

1:0 gegen den Bahlinger SC: Die Spatzen verteidigen ihre Tabellenführung

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt zum fünften Mal in Folge. Auch gegen den Bahlinger SC reicht dem Spitzenreiter der Regionalliga Südwest ein einziger Treffer zum Sieg. So sieht das Restprogramm aus.

Von Stephan Schöttl

Es war an der Zeit, forsch die Frage zu stellen, die in Fankreisen schon seit einiger Zeit rege diskutiert wird. „Steigt man so auf“, wollte eine Reporterkollegin nach dem 1:0 des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Bahlinger SC, dem fünften Sieg der Spatzen in Folge, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wissen. Während Ulms Trainer Thomas Wörle ein wenig verlegen nach den richtigen Worten suchte, sprang kurzerhand Gästecoach Axel Siefert in die Bresche und meinte grinsend: „Ja, so steigt man auf.“

