Das Ulmer Donaustadion ist auch gegen Dynamo Dresden ausverkauft

Für das Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Dynamo Dresden am Sonntag gibt es keine Karten mehr - und auch keine Parkplätze für Fans rund ums Stadion.

Zum zweiten Mal hintereinander ist ein Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga ausverkauft. Schon fünf Tage vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer Dynamo Dresden meldet der Verein: Es gibt keine Tickets mehr für diese Partie. Das Donaustadion wird am Sonntag mit 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erneut rappelvoll sein – wie zuletzt am 3. Oktober beim 1:0-Sieg gegen den TSV 1860 München. In der Zuschauertabelle der Liga belegen die Spatzen derzeit mit einem Schnitt von 10.510 Fans pro Heimspiel Platz sieben.

Trainer Thomas Wörle meint: „Ich habe erst kürzlich über die Entwicklung in den vergangenen Jahren nachgedacht. Es ist überragend, wie viele Menschen diesen Verein unterstützen und an uns glauben. Das kommt auch bei der Mannschaft so an.“ Die Spatzen könnten mit einem weiteren Überraschungscoup gegen den Top-Favoriten der Liga sogar die Tabellenführung übernehmen. Dazu müsste ein Sieg gegen Dresden her. Ein wichtiger Baustein im Team fehlt allerdings am kommenden Sonntag: Kapitän Johannes Reichert hatte im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (2:1) vergangenes Wochenende seine fünfte Gelbe Karte kassiert und muss daher ein Spiel aussetzen.

Rund 2000 Parkplätze an der Friedrichsau sind am Sonntag nicht verfügbar

Die Stadt Ulm rät nicht nur wegen des zu erwartenden Fanansturms dazu, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zum Stadion zu kommen. Weil in der Friedrichsau erstmals die „Karusselltage“ stattfinden, dazu in der Messe Mädelsflohmarkt und der „Markt der Medien“ sind, fallen in diesem Bereich knapp 2000 Parkplätze weg. Seitens der Stadt heißt es: „Es besteht die Möglichkeit, am Schulzentrum Kuhberg das Auto kostenlos abzustellen und die Linie 1 direkt bis zum Stadion zu nutzen.“ Alternativ könne der Park&Ride-Parkplatz im Science Park auf dem Eselsberg zusammen mit dem Kombiticket auf den Linien 1 und 2 genutzt werden