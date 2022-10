Fußballlehrer auf Zeitreise: Ralf Rangnick besucht die Ulmer Spatzen

Plus Ralf Rangnick hat einst die erfolgreichste Zeit des Ulmer Fußballs mitgeprägt. Jetzt schaute der 64-Jährige an alter Wirkungsstätte vorbei.

Für Ralf Rangnick war es eine Art Zeitreise. Der Fußballlehrer war am Mittwoch zu Gast in Ulm. Seiner früheren Wirkungsstätte. Nach einem Vortrag im Bantleon-Forum stattete er auch dem SSV-Gelände einen Kurzbesuch ab.