vor 4 Min.

Geduld zahlt sich aus: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt auch in Sandhausen

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt in Sandhausen nach einem frühen Platzverweis über 80 Minuten in Überzahl. Die Tore zum 2:1-Sieg fallen erst in der Schlussphase.

Von Stephan Schöttl

„Es war ein wildes Spiel.“ Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, brachte es nach dem Schlusspfiff kurz und knapp auf den Punkt. Seine Mannschaft gewann beim SV Sandhausen mit 2:1 (0:1), bleibt damit Tabellenzweiter in der 3. Liga. Vorausgegangen waren allerdings 96 ziemlich aufregende, mitunter auch zerfahrene Minuten.

Die Gastgeber legten einen wahren Turbo-Start hin, hatten durch Rouwen Hennings schon nach 23 Sekunden die erste ganz dicke Chance, doch Spatzen-Schlussmann Christian Ortag parierte stark. Schnell war klar: Sandhausen verfügt vor allem offensiv über reichlich Qualität. Doch mindestens genauso schnell nahm der Schiedsrichter den Hausherren den Wind aus den Segeln, schickte Verteidiger Felix Göttlicher in der neunten Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz und gab dem Spiel damit die wohl entscheidende Wendung. Wobei es zunächst nicht danach aussah, denn der Ex-Zweitligist ging in Unterzahl in Führung – weil Ulms Kapitän Johannes Reichert patzte. Er verlor kurz vor dem Strafraum seinen Zweikampf gegen David Otto und legte ihm zu allem Überfluss den Ball auch noch auf. Otto ließ sich dieses Geschenk nicht entgehen und traf zum 1:0 (12.).

