Holzheim

SSV Ulm gegen 1860: Harry Straßer feiert Geburtstag mit Löwen und Spatzen

Plus Harry Straßer aus Holzheim ist Fan des SSV Ulm 1846 Fußball und des TSV 1860 München. Wenn seine Herzensvereine gegeneinander spielen, verzichtet er sogar auf einen Urlaubstag.

Von Pit Meier

Wer die 60er- und 70er-Jahre halbwegs bewusst miterlebt hat, der spricht manchmal in Momenten übergroßen Glücks davon, dass Weihnachten und Woodstock auf einen Tag fallen. Eine vergleichbare Konstellation ergibt sich für Harry Straßer aus Holzheim am Dienstag der kommenden Woche. Seine zwei Lieblingsvereine SSV Ulm 1846 Fußball und 1860 München spielen dann im Donaustadion in der 3. Liga gegeneinander, außerdem wird Straßer am 3. Oktober 54 Jahre alt.

Harry Straßer hat beim Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1860 München Geburtstag

Löwenfan ist der Industriemeister aus Holzheim schon, seit er denken kann, Anhänger der Spatzen ist er auch schon lange, über viele Jahre hatte er außerdem eine Dauerkarte für die Spiele der Basketballer. Die hat er inzwischen zurückgegeben, diese Liebe ist ein bisschen erkaltet. Für den Fußball brennt Straßer immer noch, seine 60er hat er schon vor 30 Jahren in der Bayernliga begleitet. Das waran dann unter anderem diese berühmten Spiele gegen Plattling.

