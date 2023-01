Ratiopharm Ulm demonstriert im Eurocup wieder Stärke

Plus Der Sieg gegen die litauische Mannschaft Panevezys war kaum gefährdet. Dafür sorgt aufseiten des Bundesligisten unter anderem die Zauberachse vom Zuckerhut.

Beim Bundesligaspiel gegen Würzburg hatte Ratiopharm Ulm noch Sambatänzerinnen auf das Parkett geschickt. Genutzt hat es bekanntlich nichts. Im Basketball-Eurocup regelten die beiden brasilianischen Spieler in der Mannschaft es auf sportliche Art und Weise. Yago dos Santos und Bruno Caboclo führten Ulm vor etwas mehr als 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu einem nur ganz selten gefährdeten 78:69-Sieg gegen den litauischen Vertreter Panevezys. Mit Schwärmereien nach einem Spiel sollte man zwar zurückhaltend sein. Aber wenn der kleine und der große Brasilianer weiter so gut und irgendwann vielleicht sogar noch besser harmonieren, dann hat Ulm eine Zauberachse vom Zuckerhut.