Tischtennis

vor 53 Min.

Am Wochenende heißt es Abschied nehmen vom TTC Neu-Ulm

Plus Überraschend bestreitet der TTC Neu-Ulm schon am Freitagabend sein letztes Bundesliga-Heimspiel in Pfaffenhofen. Am Sonntag geht es nach Düsseldorf.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Nicht wie bislang vorgesehen am 11. April, sondern schon am kommenden Freitag wird sich Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm vom heimischen Publikum in Pfaffenhofen verabschieden. Letzter Gast vor dem freiwilligen Rückzug aus dem Oberhaus ist der SV Werder Bremen (19 Uhr). Am Sonntag muss das TTC-Trio dann bei Spitzenreiter Düsseldorf an die Platte (16.30 Uhr).

