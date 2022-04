Tischtennis

vor 51 Min.

Dieses Trio wird man beim TTC Neu-Ulm wohl vermissen

Plus Für den TTC Neu-Ulm spielen drei Akteure, die den Verein nach der Saison verlassen werden. Eben dieses Trio sichert den 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Von Willi Baur

Der TTC Neu-Ulm ist in der Tischtennis-Bundesliga nach drei Niederlagen in Folge auf bestem Wege zu einem versöhnlichen Saisonfinale. Am Sonntag jedenfalls gelang den Neu-Ulmern in der Sporthalle Pfaffenhofen gegen Werder Bremen wie im Hinspiel ein 3:1-Erfolg, diesmal allerdings gegen einen Gegner in Bestbesetzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen