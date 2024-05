SSV Ulm 1846 Fußball

Noch ein Sieg zum SSV-Aufstieg: Was ist rund ums Köln-Spiel geplant?

Plus Fanmarsch, Platzsturm, Party: Gewinnt der SSV Ulm gegen Viktoria Köln ist der Aufstieg in die Zweite Liga perfekt. Kürzlich fand eine letzte Sicherheitsbesprechung statt.

Von Michael Kroha

Ein Sieg fehlt dem SSV Ulm 1846 Fußball noch zum Aufstieg in die Zweite Liga. Geht es nach vielen Fans soll es am kommenden Samstag soweit sein, schließlich steht gegen Viktoria Köln ein Heimspiel an. Das Donaustadion ist ausverkauft, die Vorfreude gewaltig. Vergangene Woche war noch von einem möglichen Public Viewing die Rede. Das aber wird es nicht geben. Wie sehen die Pläne zu den Feierlichkeiten aus?

Vertreter von Stadt Ulm und SSV Ulm seien am Dienstag zu einer letzten Sicherheitsbesprechung vor dem Spiel am Samstag zusammengekommen, wie Rainer Türke, der Leiter der Bürgerdienste, im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Dabei habe man sich darauf verständigt, dass im Falle eines Sieges, der gleichbedeutend mit einem Aufstieg wäre, im Donaustadion weiter gefeiert wird. Fans mit der Mannschaft zusammen. Spielbeginn ist um 14 Uhr, der Abpfiff gegen 15.45 Uhr. Bis circa 18.30 Uhr soll im Stadion weiter bewirtet werden. "Ähnlich wie es beim Aufstieg in Dritte Liga der Fall war", so Türke. Anschließend dürfte es in der Innenstadt weitergehen.

