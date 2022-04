Kreisfreie Stadt Ulm: Einwohner, Geschichte, Politik - ein Überblick

Ulm hat mehr als 120.000 Einwohner und liegt nicht mehr in Bayern. Einwohner, Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Politik - hier erhalten Sie einen Überblick zu Ulm.

Ulm liegt in Baden-Württemberg und grenzt an den bayerischen Landkreis Neu-Ulm. Die Grenze zwischen den beiden Städten liegt mitten in der Donau. Obwohl sich die Namen ähneln, herrscht durch die verschiedene Zugehörigkeit ein anderes Polizeirecht.

Wann wurde Ulm gegründet? Wann erhielt Ulm das Stadtrecht? Wie sind die Sitze im Gemeinderat verteilt? Hier in diesem Artikel erhalten Sie die Antworten und weitere Infos rund um Politik, Sehenswürdigkeiten, Einwohner und Geschichte.

Einwohner, Regierungsbezirk, Fläche: Zahlen und Fakten zum Landkreis Ulm

Einwohner: 126.405 (Stand: Dezember 2020)

126.405 (Stand: Dezember 2020) Fläche: 119,0 km²

119,0 km² Tiefster Punkt: 458,5 m über NN

458,5 m über NN Höchster Punkt: 645,8 m über NN

645,8 m über NN Größte Ost-West-Ausdehnung: 11,7 km

11,7 km Größte Nord-Süd-Ausdehnung: 18,0 km

18,0 km Regierungsbezirk: Tübingen

Stadtgliederung von Ulm - ein Überblick der Stadtteile

Das Stadtgebiet wird in insgesamt 17 Stadtteile gegliedert.

Stadtmitte Böfingen Donautal Eggingen Einsingen Ermingen Eselsberg Gögglingen-Donaustetten Grimmelfingen Jungingen Lehr Mähringen Oststadt Söflingen Unterweiler Weststadt Wiblingen

Einwohnerentwicklung in Ulm

Die Stadt Ulm hat eine Tabelle veröffentlicht, in der die Einwohnerentwicklung ab 2010 zu sehen ist. Im Jahr 2020 ging die Einwohnerzahl laut Statistischem Bundesamt etwas zurück. In der Bevölkerungsvorausrechnung der Stadt Ulm heißt es, dass in den Jahren 2018 und 2019 etwa 400 Wohneinheiten weniger gebaut wurden als geplant, was einer der Gründe für die Einwohnerentwicklung sein kann. Auch die hohen Miet- und Kaufpreise könnten eine Rolle spielen.

Stand Einwohnerzahl 31.12.2010 122.801 31.12.2011 123.672 31.12.2011 gemäß Volkszählung / Zensus 116.761 31.12.2012 117.977 31.12.2013 119.218 31.12.2014 120.714 31.12.2015 122.636 31.12.2016 123.953 31.12.2017 125.596 31.12.2018 126.329 31.12.2019 126.790 31.12.2020 126.405





Die Geschichte der Stadt Ulm

Bereits um etwa 5000 v. Chr. gab es erste nachweisbare Ansiedlungen bei Eggingen. Ulm lag am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und wurde von den Römern als wichtiger strategischer Standpunkt genutzt.

Während des 14. Jahrhunderts hat Ulm trotz kriegerischer Konflikte durch Handwerker und Händler einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren, der sich bis ins 15. Jahrhundert zog. Das 15. Jahrhundert gilt als kulturelle und politische Blütezeit der Stadt. Hier finden Sie einige geschichtliche Meilensteine von Ulm:

854 v. Chr.: "Hulma" wird erstmals urkundlich erwähnt.

1181 n. Chr.: Ulm erhält das Stadtrecht.

erhält das Stadtrecht. 1184: Ulm wird zur freien Reichsstadt.

wird zur freien Reichsstadt. 1174: Die Donaubrücke wird erstmals urkundlich erwähnt.

1377: Die Grundsteinlegung des Münsters findet statt. Der Bauplan stammt von Meister Heinrich II. Parler .

. 1397: Der Große Schwörbrief wird verabschiedet. Er erweitert das Mitspracherecht der Zünfte und regelt die allgemeine Machtverteilung. Der Schwörmontag gilt noch immer als Feiertag in Ulm .

gilt noch immer als in . 1802/1803: Ulm verliert die Reichsunmittelbarkeit.

verliert die Reichsunmittelbarkeit. 1810: Der Vertrag von Compiègne wird abgeschlossen und Neu-Ulm wird offiziell aus Ulm ausgegliedert. Die Grenze zwischen Neu-Ulm und Ulm liegt fortan in der Mitte der Donau .

wird abgeschlossen und wird offiziell aus ausgegliedert. Die Grenze zwischen und liegt fortan in der Mitte der . 1890: Der Münsterturm wird vollendet. Er ist mit 161,53 Metern der höchste Kirchturm der Welt.

1944: Ulm wird teilweise durch Bombenangriffe zerstört.

wird teilweise durch Bombenangriffe zerstört. 1967: Die Universität Ulm wird gegründet.

wird gegründet. 1971 - 1975: Neun Gemeinden werden in das Stadtgebiet eingegliedert. Es vergrößert sich dadurch um etwa 6.700 Hektar.

1980: Ulm knackt die 100.000-Einwohner-Marke und wird zur Großstadt.

knackt die 100.000-Einwohner-Marke und wird zur Großstadt. 1986: Die "Wissenschaftsstadt Ulm " wird gegründet.

" wird gegründet. 1993: Das Stadthaus und der umgestaltete Münsterplatz werden der Bürgerschaft übergeben.

werden der Bürgerschaft übergeben. 2007: Nach fünfjähriger Bauzeit wird Ulms Neue Mitte vollendet.

Auf der Seite der Stadt Ulm können Sie sich detaillierter in die Stadtgeschichte einlesen.

Top 15 Sehenswürdigkeiten in Ulm

Die Stadt Ulm listet folgende Sehenswürdigkeiten auf:

Ulmer Münster

Das Fischer- und Gerberviertel

Der Löwenmensch

Friedrichsau

Die Astronomische Uhr

Neue Mitte

Bundesfestung

Kunsthalle Weishaupt

Die Neue Synagoge

Museum Ulm

Stadtbibliothek Ulm

Museum Brot und Kunst

Das Legomünster

Münsterplatz

Botanischer Garten

Der Löwenmensch ist eine Skulptur aus Mammut-Elfenbein und zwischen 35.000 und 41.000 Jahre alt. Sie ist im Museum Ulm ausgestellt. Mit einem Museumsbesuch hätten Sie also bereits zwei Empfehlungen der Stadt abgedeckt. Bei einem Besuch des Ulmer Rathauses können Sie auch die Astronomische Uhr besichtigen. Sie gilt als die komplexeste astronomische Uhr Süddeutschlands und wird auf das 16. Jahrhundert datiert. Das Entstehungsjahr ist aber nicht genau bekannt.

Im Fischer- und Gewerbeviertel steht das Schiefe Haus - eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Touristen. Das Fachwerkhaus stammt aus dem 14. Jahrhundert und hat eine Neigung von etwa 10 Grad. Seit 1995 wird das Haus als Hotel genutzt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Kloster Wiblingen und das Albert-Einstein-Denkmal.

Politik in Ulm: Wer hält die meisten Sitze im Gemeinderat?

In der Stadtverwaltung Ulm sitzen derzeit der Oberbürgermeister Gunter Czisch, der erste Bürgermeister Martin Bendel, Bürgermeisterin Iris Mann und Bürgermeister Tim von Winning (Stand April 2022).

Hier finden Sie eine Liste der Oberbürgermeister der Stadt seit 1819:

1819 - 1844: Christoph Leonhard Wolbach

1845 - 1863: Julius Schuster

1863 - 1890: Karl von Heim

von Heim 1891 - 1919: Heinrich von Wagner

von Wagner 1919 - 1933: Emil Schwamberger

1933 - 1945: Friedrich Foerster , NSDAP

, 1945 (April - Mai): Hermann Frank

1945 (Mai - Juni): Karl Eychmüller

1945 - 1948: Robert Scholl (Der Vater von Hans und Sophie Scholl )

(Der Vater von und ) 1948 - 1972: Theodor Pfizer

1972 - 1984: Hans Lorenser , CDU

, 1984 - 1992: Ernst Ludwig , CDU

, 1992 - 2016: Ivo Gönner , SPD

, seit 2016: Gunter Czisch , CDU

Laut der Stadt Ulm setzt sich der Gemeinderat aktuell folgendermaßen zusammen: GRÜNE-Fraktion (12 Sitze), FWG-Fraktion (10 Sitze), CDU/UfA-Fraktion (8 Sitze), SPD-Fraktion (7 Sitze), FDP (2 Sitze) und AfD (1 Sitz).

Hier sehen Sie die Ergebnisse der Gemeinderatswahl im Jahr 2019:

Bündnis 90/Die Grünen : 10 Sitze

: 10 Sitze CDU : 6 Sitze

: 6 Sitze SPD : 5 Sitze

: 5 Sitze Freie Wähler /FWG: 3 Sitze

/FWG: 3 Sitze UWS: 3 Sitze

FDP /DVP: 2 Sitze

/DVP: 2 Sitze WWG: 2 Sitze

UVL: 2 Sitze

Die Linke : 2 Sitze

: 2 Sitze Ulm für Alle: 2 Sitze

für Alle: 2 Sitze Piraten: 1 Sitz

BLO : 1 Sitz

AfD : 1 Sitz

Das Ulmer Münster

Das Ulmer Münster ist das Wahrzeichen der Stadt und hält mit einem Kirchturm von 161,53 Metern den Weltrekord. Der Grundstein für den Bau wurde 1377 gelegt, die finale Höhe erhielt der Kirchturm erst im Jahr 1890. 20.000 Menschen haben im Ulmer Münster Platz. Trotz der Bombenangriffe der Alliierten blieb das Münster größtenteils unbeschädigt. Der Kirchturm bietet nach 768 Stufen einen schönen Ausblick über Ulm.

Ulm - die Geburtsstadt von Albert Einstein

Der weltweit bekannteste Wissenschaftler der Neuzeit, Albert Einstein, wurde am 14. März 1879 in der Bahnhofsstraße in Ulm geboren. Kurz nach der Geburt von Albert Einstein zog die Familie nach München. Zu seiner Cousine, Lina Einstein, die bis zu ihrer Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt in Ulm lebte, hielt der bekannte Physiker jahrelang Kontakt. Wie die Stadt Ulm berichtet, stieg er am 5. August 1923 auf das Ulmer Münster - belegt durch einen Brief an seine zweite Ehefrau Elsa.

Auf der Internetseite der Stadt können Sie fünf Original-Briefe einsehen. Einer davon wurde am 29. März 1929 von Albert Einstein an den damaligen Oberbürgermeister Dr. Schwammberger verfasst. "Besten Dank für die freundlichen Glückwünsche meiner Geburtsstadt Ulm. Dass diese ein bisschen spät gekommen sind, schadet wahrlich nichts, denn die fünfzig Jahre sind, wie ich Ihnen versichern kann, seitdem nicht fortgelaufen", schreibt Albert Einstein. Die Briefe befinden sich im Stadtarchiv Ulm.

Weitere bekannte Persönlichkeiten, die in Ulm geboren wurden, sind unter anderem Uli Hoeneß (1952), Mike Krüger (1951), Hildegard Knef (1925), Otl Aicher (1922) und Albrecht Ludwig Berblinger, der "Schneider von Ulm" (1770). Die Familie Scholl - auch Hans und Sophie Scholl - lebte lange Zeit in Ulm. Auf dem Münsterplatz stehen heute Gedenkstele, die zur Widerstandsgruppe "Weiße Rose" informieren. Der Hans-und-Sophie-Scholl-Platz und das Hans und Sophie Scholl Gymnasium in Ulm erinnern ebenfalls an die beiden Widerstandskämpfer.