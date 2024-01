Unfall auf A8 bei Oberelchingen sorgt für Vollsperrung und langen Stau

Ein Autofahrer will einem Lkw ausweichen, dabei kommt es zum Unfall. Die A8 in Richtung München war bei Oberelchingen zeitweise voll gesperrt. Noch immer gibt es Stau.

Auf der A8 bei Oberelchingen ist am Freitagvormittag ein Unfall passiert. Die Autobahn war aufgrunddessen kurzzeitig voll gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen kurz vor 9 Uhr. Ein Lkw habe zu dem Zeitpunkt die Fahrspur wechseln wollen. Der Fahrer aber soll ein nachfolgendes Auto übersehen haben. Der Autofahrer wollte ausweichen, krachte dabei aber gegen eine Schutzplanke und anschließend gegen den Lkw.

Unfall auf A8 bei Ulm/Elchingen: Eine Person wurde wohl leicht verletzt

Bei der Kolission wurde wohl eine Person leicht verletzt. Vor Ort sei aber keine Behandlung notwendig gewesen, so ein Polizeisprecher.

Weil an dem Lkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die eintreffende Polizei die Fahrbahn in Richtung München zeitweise komplett sperren. Gegen 10 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden und der Verkehr kann seither auf dem linken Fahrstreifen vorbeifließen. Es hat sich dennoch ein bis zu acht Kilometer langer Stau gebildet.

Die Behinderungen sollen noch bis mindestens 12 Uhr andauern. Erst dann, so die Prognose der Polizei, sei die Fahrbahn komplett gereinigt und wieder komplett befahrbar. Die Unfallaufnahme durch die Polizei laufe noch, hieß es gegen 11.15 Uhr.





Erst am Donnerstagabend hatte es einen Unfall auf der A8 bei Ulm, ebenfalls in Fahrtrichtung München gegeben. Ein Auto war hier von hinten in einen Kerosin-Tanklaster gekracht. Der Unfall aber endete glimpflich. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.