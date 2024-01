Geiselnahme bei Starbucks: Was bislang bekannt ist – und was nicht

Zur Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz sickern immer mehr Details durch, davon ist aber wenig offiziell bestätigt. Was wir über Tat, Täter und Hergang bislang wissen.

Die Geiselnahme am Freitagabend (26.1.) in Ulm hat eine gesamte Region in Aufruhr versetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der mutmaßliche Täter, ein 44-Jähriger, hielt zunächst mehrere Personen in seiner Gewalt. Als er mit einer Geisel das Starbucks-Café am Münsterplatz verließ, schoss das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf ihn. Er wurde dabei schwer verletzt, alle Geiseln aber blieben unverletzt. Bereits am Freitag hatte es erste Hinweise auf eine Bundeswehr-Vergangenheit beim Täter gegeben. Inzwischen gibt es neue Details, aber vieles liegt noch im Unklaren. Was bislang über die Tat, den Täter sowie den Hergang bekannt ist – und was nicht.

Was ist über den Hergang der Geiselnahme in Ulm bekannt?

Nach Angaben der Ermittler nahm der bewaffnete 44-Jährige am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, mehrere Personen in seine Gewalt. Zu dem Zeitpunkt befanden sich dort 13 Personen. Sieben davon ließ der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei gehen. Es blieben sechs Menschen übrig. "Über einen längeren Zeitraum", hieß es, hat er sie festgehalten. Wie lange genau ist, unklar. Später ließ er weitere fünf Personen gehen. "So blieb er mit nur einer Geisel im Lokal", so die Ermittler.

Gegen 20.20 Uhr verlässt der Mann das Starbucks-Café mit dieser einen Geisel und wollte laut Polizei flüchten. Ob der 44-Jährige dabei die Person bedrohte, ist unklar. Die Polizei gab daraufhin Schüsse ab, der Täter gab nach Ermittlerangaben keine Schüsse ab. Vier Knallgeräusche waren am Münsterplatz zu hören, Rettungswagen fuhren vor. Der Mann wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde die weiträumige Sperrung aufgehoben. Für die Arbeit der Spurensicherer blieb der Bereich am nördlichen Münsterplatz rund um das Starbucks-Café gesperrt. Am Samstagmorgen ist von der Geiselnahme vor Ort nicht mehr viel zu sehen, wenngleich das Thema allgegenwärtig ist.

Wer sind die Geiseln und wie geht es ihnen?

Über die Geiseln ist nicht viel bekannt. Sie blieben nach Polizeiangaben alle unverletzt. Notfallseelsorger kümmerten sich um sie und ihre Angehörigen. Die Ermittler halten sich mit näheren Angaben zu den Personen bislang zurück. Auch Starbucks Deutschland hält sich bedeckt. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es in einem schriftlichen Statement: "Wir sind dankbar, bestätigen zu können, dass alle unsere Partner und Gäste in Sicherheit sind und werden alle weiteren Fragen an die Polizei weiterleiten, während diese ihre Ermittlungen fortsetzt. Das Coffee House in Ulm bleibt vorerst geschlossen." Unklar ist, ob es eine Verbindung zwischen Starbucks, den Personen oder dem Täter gab. Wohl aber eher nicht. Der Täter soll nicht aus der hiesigen Region stammen.

Was ist über den Geiselnehmer von Ulm bekannt?

Zum Geiselnehmer sind die offiziellen Angaben bislang ebenfalls mau. Mitgeteilt wurde lediglich, dass es sich um einen 44-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt. Die dpa hatte am Freitagabend aus Sicherheitskreisen erfahren, dass der 44-Jährige bei der Bundeswehr gewesen sein soll. Nach Informationen des SWR soll es kein Soldat eines Ulmer Standorts sein. Die Bild berichtete am Samstag, dass es sich beim Täter um einen "Afghanistan-Veteran" handeln soll, der dort zweimal im Einsatz war. Seit wohl drei Jahren soll er demnach unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. In einer Spezialklinik des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin soll er sich dem Bericht nach um die Behandlung beworben, doch bislang keinen Platz bekommen haben.

Vor einer Woche soll er laut Bild Verwandten gesagt haben, er wolle sich von Polizisten erschießen lassen. Der Mann soll aus Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) stammen und seit ein paar Tagen als vermisst gemeldet gewesen sein. Laut dpa hatte er offenbar während der Geiselnahme gesagt, er wolle von der Polizei erschossen werden. Er soll in der Vergangenheit mehrfach Suizidabsichten geäußert haben. Im Bild-Bericht heißt es, der 44-Jährige soll bei der Geiselnahme ein Afghanistan-Shirt getragen haben.

Durch die Schüsse der Polizei wurde der Mann schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Ermittlerangaben aber nicht. Laut Bild soll er angeblich im Koma liegen.

Was waren das für Waffen, die der Ulmer Geiselnehmer dabei hatte?

Zunächst war nur von einem "bewaffneten Täter" die Rede. Inzwischen teilten die Ermittler mit, dass der Mann mit täuschend echt aussehenden Softair-Waffen die Geiselnahme durchführte. Es soll sich um eine Pistole und eine Langwaffe, ein Gewehr, gehandelt haben. In einer Tasche und seinem Fahrzeug fand die Polizei nach eigenen Angaben darüber hinaus Messer und Äxte sowie eine Machete. Wo sich Tasche und Auto genau befanden, ist unklar.

Geiselnahme in Ulm: Wie geht es in dem Fall weiter?

Wenn es stimmt, dass der Mann angeblich im Koma liegt, dürfte eine Vernehmung unmöglich sein. Polizei, Staatsanwaltschaft und LKA teilten am Samstagmittag mit: "Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit mit den behandelnden Ärzten, ob der Beschuldigte vernehmungsfähig ist, damit er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden kann." Zu den Hintergründen der Geiselnahme gibt es von offizieller Seite bislang keinerlei Informationen. Das Motiv sei unklar, hatte es in der Pressemitteilung am Samstag geheißen. Ein Sprecher der Ulmer Polizei verwies am Sonntag auf die bislang getätigten Aussagen. Telefonisch waren LKA und Staatsanwaltschaft am Samstag und Sonntag nicht zu erreichen. Wegen des Schusswaffengebrauchs durch die Polizei ist das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) in die Ermittlungen zur Geiselnahme involviert. Das sei üblich, wenn die Polizei auf Menschen schießt, so ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums.

