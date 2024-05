Seniorin bei Unfall mit geparktem Auto schwer verletzt

Eine 81-jährige Autofahrerin kracht in Gögglingen gegen einen geparkten Wagen am Straßenrand. Ihr Fahrzeug kippt um und sie wird schwer verletzt.

Im Ulmer Stadtteil Gögglingen hat sich am Dienstagmittag ein Unfall ereignet, bei dem eine 81-jährige Autofahrerin in ein geparktes Auto krachte und dabei schwer verletzt wurde. Wie es in einer Mitteilung der Polizei Ulm heißt, war die Seniorin gegen 12 Uhr mit ihrem Toyota in der Riedlenstraße unterwegs. Auf Höhe des Rohrwegs stand am rechten Fahrbahnrand ein ordnungsgemäß abgestellter Audi. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die 81-Jährige gegen den Audi, wodurch ihr Toyota umkippte und auf der linken Seite zum Liegen kam.

Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an ihrem Auto auf 5000 Euro, den Schaden am Audi auf 2500 Euro. Fahrtauglich sind beide Fahrzeuge nicht mehr. Warum ist die 81-Jährige gegen das Auto gefahren? Das Polizeirevier Ulm-West hat dazu Ermittlungen aufgenommen. (AZ)