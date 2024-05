Ulm

Intrigen, ein verlorener Sohn und Vorwürfe: Die Welt des Drogeriekönigs Müller

Plus Der Ulmer Milliardär Erwin Müller adoptierte drei Jagdfreunde aus dem Allgäu: Die über fünfstündige Sitzung vor dem Ulmer Landgericht ließ tief in die Müller-Welt blicken.

Von Oliver Helmstädter

Wenn die gerichtliche Auseinandersetzung von drei Allgäuer Adoptivkindern gegen den Milliardär und Chef des Drogerieimperiums, Erwin Müller, ein Film wäre, würden Kritiker die Handlung wohl als zu konstruiert bezeichnen. Doch was am Montag in satten fünf Stunden aufgeführt wurde, war die Realität. Und die ist seltsamer als in vielen Filmen.

Der Hauptdarsteller, der 91-jährige Erwin Müller, ließ sich im fast voll besetzten Gerichtssaal von seiner fast 30 Jahre jüngeren Frau Anita vertreten. Die schaute mit strenger, von sehr viel Haarspray gehaltener Frisur und einem weißen Kostüm ziemlich regungslos zu, wie die drei Adoptivkinder schwere Vorwürfe auspackten.

