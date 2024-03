Klima-Demo rund um den Westringtunnel in Ulm

Auf Sätze wie „Es gibt kein Recht auch einen SUV zuriefen“ reagierten im Stau stehende Autofahrer teilweise unflätig.

Die Stadt Ulm hatte eine Aktion von Klimaaktivisten im Vorfeld untersagt, das Verwaltungsgericht Gericht kippte aber das Verbot. Und so wurde am Freitag geklettert über den Köpfen der Autofahrenden. Den befürchteten Stau gab es schon vorher und auch hinterher, doch die Ursachen lagen nicht in dem Protest. Im Vorfeld der angemeldeten Demonstration über dem Portal des Ulmer Westringtunnels war auch über die Auswirkungen für den Verkehr diskutiert worden.

Bereits seit dem Vormittag staute es sich auf der B28 in Richtung Senden, im Bereich der Lärmschutzwand in Neu-Ulm blockierte ein Pannen-Lkw den rechten Fahrstreifen, daher staute sich der Verkehr stundenlang, zweitweise bis zurück zum Lehrer-Tal-Tunnel, auch in der Innenstadt und der Blaubeurer Straße staute es.

Klimaprotest in Ulm

In Richtung Norden hat die Stadt Ulm pünktlich um halb eins mittags den Tunnel gesperrt und den Verkehr oberirdisch am Ehinger Tor vorbeigeleitet. Der Rückstau reichte bis über das Dreieck Neu-Ulm zurück auf die Bundesstraße 30. Ursache war aber nicht nur der Klimaprotest, sondern auch ein Pannenfahrzeug, dass ebenfalls im Bereich der Lärmschutzwände in Neu-Ulm stand.

Wie angekündigt, wurde das schon vom Protest vor zwei Wochen bekannte Plakat „Bus & Bahn statt 8-Spur-Wahn“ erneut aufgehängt und seitlich davon seilten sich zwei Mitglieder der selbst ernannten „Unterstützerinnen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags“ für eine Viertelstunde ab.

Polizei begutachtete Kletterausrüstung

Pünktlich kletterten die Demonstranten wieder nach oben, damit die Stadt Ulm den Westringtunnel wieder freigeben konnte. Überwacht wurde die Aktion von der Polizei und auch die Feuerwehr, die die Sicherheit der verwendeten Kletterausrüstung positiv beurteilte. Oberhalb des Tunnels wurde die Demonstration durch Greenpeace-Mitglieder unterstützt, die Pappschilder dabei hatten und den wartenden Autofahrern Sätze wie „Es gibt kein Recht auch einen SUV zuriefen“. Die Antworten der im Stau stehenden Autofahrer waren teilweise unflätig.

Das Plakat durfte insgesamt rund zwei Stunden hängen, damit noch mehr Autofahrende es wahrnehmen können, gleichzeitig standen Demonstranten neben der Fahrbahn mit Transparenten.