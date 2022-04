Gewerkschaft kritisiert: Tarifvertrag ist im Kreis Neu-Ulm die Ausnahme

Für ein gerechteres Arbeitsleben treten die Gewerkschaften am 1. Mai in Ulm ein. Eine Rückkehr zur tariflichen Bezahlung bei Wieland gilt als wichtiges Signal.

Ziel eines Tarifvertrags sind bessere Arbeitsbedingungen und passende Einkommen - jedoch nicht einmal ein Drittel der Unternehmen im Kreis Neu-Ulm beschäftigt seine Belegschaft gemäß den Bedingungen einer solchen Vereinbarung, die zwischen Vertretern der Gewerkschaften und Vertretern der Arbeitgeber geschlossen wird. So schätzt die Lage zumindest Elmar Heim, der Kreisvorsitzende des Gewerkschaftsbundes DGB ein. "Der Landkreis Neu-Ulm ist immer noch in Sachen Tarifbindung eine Diaspora." Nicht zuletzt darauf wollen die Gewerkschaften am Tag der Arbeit am 1. Mai auf dem Ulmer Weinhof aufmerksam machen.

Die Gründe für die verbreitete Abwesenheit des gewerkschaftlichen Einflusses auf die Löhne sieht Heim in der Geschichte der Industrialisierung. Es gebe wenige traditionsreiche Firmen wie Bosch Rexroth (früher Hydromatik), die gemeinsam mit der Arbeitnehmermitbestimmung groß geworden seien. In Ulm etwa sei die Situation deswegen eine andere. Im Kreis sei es den Gewerkschaften nie gelungen, in der Breite Strukturen aufzubauen.

Ein weiterer Aspekt dieses Zustandes des schwachen Einflusses der Belegschaften: nur zwölf Prozent der Unternehmen im Kreis, so Heim, haben einen gewählten Betriebsrat. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels appelliert Heim zum Tag der Arbeit in Richtung der Chefetagen: "Das Problem kann nur mit Tarifbindung gelöst werden." Das beste Beispiel sei die Baubranche. Die hatte früher ein großes Nachwuchsproblem, doch seit über eine Dekade verlaufe durch Tarifbindung die Entwicklung positiv. Eine Trendwende erkennt Heim aber nicht. Es gehe freilich auch immer um Einsparungen. Denn mit Tarif sei das Einkommen im Durchschnitt um zwölf Prozent höher.

Druck, der von Wieland und Evobus ausgehen könnte

Eine "Signalwirkung" kann sich Heim durch die Rückkehr des Ulmer Kupferriesen Wieland in die Tarifbindung vorstellen. Mit den Arbeitsbedingungen der großen industriellen tarifgebundenen Arbeitgeber - Evobus und Wieland etwa - müssen sich alle anderen vergleichen. "Das hat Auswirkungen." Auch Kai Burmeister, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg, der am Montag bei der zentralen Mai-Kundgebung auf dem Ulmer Weinhof spricht, ist froh über den Schritt von Wieland: "1500 Beschäftigte profitieren", sagt der Gewerkschaftsboss. "Das ist ein echtes Pfund." Dass es der IG-Metall gelungen ist, hier den Tarif durchzusetzen, sei ein ermutigendes Zeichen.

Für den Wieland-Standort in Ulm gibt es eine Vereinbarung, die die Verabschiedung eines Tarifwerks bis April kommenden Jahres zum Ziel habe. Dieses werde gerade ausverhandelt. Im Werk im bayerischen Vöhringen ist man noch nicht ganz so weit: Hier wurde, so Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Neu-Ulm, aber bereits eine Tarifkommission gebildet. Doch die Gespräche mit der Wieland-Führung seien derzeit auf Eis gelegt. Frey: "Wir als Arbeitnehmerseite sind noch dabei, unser Tarifpaket zu schnüren." Einem Abschluss räumt Frey große Bedeutung ein: "Wenn Wieland in Vöhringen einen Tarifvertrag mit uns abschließt, ist das für die gesamte Region ein positives Signal." Und für andere Arbeitgeber eine Herausforderung, weil die sich daran im Kampf um Fachkräfte messen lassen müssten. "Das macht Druck."

So sieht das auch Burmeister vom DGB: Gute Unternehmen hätten schon immer erkannt, dass die Lage durch Tarifverträge für alle besser werde. "Die Arbeitgeber müssen erkennen, dass sie gute Arbeitsbedingungen bieten müssen, wenn sie Nachwuchs generieren wollen." Leider sei das nicht immer der Fall. Bei jedem sechsten Betrieb, der einen Betriebsrat neu gründen wolle, würde der Arbeitgeber noch immer den "starken Max" machen und der Belegschaft Steine in den Weg legen. "Das werden am Ende nicht die Erfolgreichen sein." Denn, so ergänzt Antje Trosien, die Ulmer Gewerkschaftssekretärin des DGB: "Wer erfolgreich sein will, muss etwas anbieten."

Weniger verdienen ohne Tarifvertrag

Im "Ländle" ist die Situation nicht ganz so drastisch wie im Kreis Neu-Ulm: 54 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Südwesten unter dem Schutz eines Tarifvertrags. Im Jahr 2000 waren es laut Burmeister 68 Prozent. Keinen Tarifvertrag zu haben bedeute, im Schnitt 21,5 Prozent weniger zu verdienen als mit Tarifvertrag. Und es bedeutet, durchschnittlich 80 Minuten pro Woche länger zu arbeiten. Burmeister: "Gerade in Krisen- und Umbruchzeiten braucht es kraftvolle Gewerkschaften als Vertretung der abhängig Beschäftigten. Die Menschen brauchen Sicherheit – besonders jetzt, wo die sozialen und wirtschaftlichen Belastungen aus der Pandemie noch nicht verarbeitet und neue Belastungen wie rasant steigende Energiepreise hinzugekommen sind."

Tag der Arbeit wird in Ulm auf dem Weinhof gefeiert

Der Tag der Arbeit soll in Ulm genutzt werden, um ein klares Signal der Politik für Tarifbindung einzufordern. Beispielsweise könnten öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. "Wir möchten nicht, dass mit Steuergeldern Dumpinglöhne unterstützt werden." Das Saarland ist vorgeprescht und andere Länder sollen nachziehen. Forderungen aus der Politik, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssten den Gürtel künftig enger schnallen, seien mit Vorsicht zu genießen: Großbanken steigern ihre Gewinne, Mercedes steigerte den Profit und Bosch ebenso, so Burmeister. Freilich sei die Situation nicht bei allen Unternehmen so gut, aber im Schnitt geht es den Unternehmen gut. "Es ist an der Zeit ordentliche Lohnerhöhungen durchzusetzen." Für eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes solle ebenso in Ulm demonstriert werden. Eine Vermögensabgabe wie sie 1952 durchgesetzt wurde, sollte diskutiert werden. "Wir brauchen eine Debatte über den ungleich verteilten Wohlstand in diesem Land."

In Ulm wird am 1. Mai nicht nur demonstriert, sondern auch unter dem Motto „geMAInsam Zukunft gestalten“ gefeiert. Die zentrale Kundgebung mit Burmeister startet um 10.30 Uhr mit einem Demozug am Weinhof. Das anschließende Maifest beginnt etwa um 11.45 Uhr ebenfalls am Weinhof. Dort hält auch OB Gunter Czisch ein Grußwort. Live-Musik kommt von der Celtic Folk Rockband Cúl na Mara.