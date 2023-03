Ulm

Laichinger Mordprozess: Freispruch oder lebenslänglich für die Angeklagten?

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in einer WG in Laichingen wurden am Landgericht Ulm die Plädoyers gehalten. Das Urteil fällt am 28. März.

Seit mehr als zwei Monaten stehen ein 24 Jahre alter Mann und eine 27-jährige Frau aus Laichingen wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, seinen 31 Jahre alten WG-Mitbewohner, den Ex-Freund der Angeklagten, misshandelt und umgebracht zu haben. Nun steht der Prozess am Landgericht Ulm vor dem Abschluss. Staatsanwalt und Verteidiger haben ihre Plädoyers gehalten. Gegensätzlicher könnten die Forderungen nicht sein. Das Opfer wurde laut Anklage in einer WG in Laichingen getötet Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier hat beantragt, die beiden Angeklagten jeweils wegen Mordes, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Die Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwältin Christina Seng-Roth und Rechtsanwalt Jan Schaufler aus Ulm, forderten dagegen Freispruch für ihre Mandanten. Das Opfer war im Juni vorigen Jahres in einem Einfamilienhaus in Laichingen, in dem es zusammen mit den Angeklagten lebte, tot aufgefunden worden. Der Mann war zuvor heftig mit einem Schlagstock verprügelt worden. Sein Körper war mit Hämatomen übersät, wie Zeugen während des Prozesses schilderten. Geschlagen haben soll ihn der 24-Jährige, weil ihm seine Partnerin die Lüge aufgetischt habe, ihr Ex-Freund habe sie angefasst. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte das Opfer schließlich erdrosselt, damit die Misshandlungen nicht auffliegen. Der 24-Jährige und die Frau sollen sich abgesprochen haben, weshalb die Staatsanwaltschaft ihnen einen gemeinschaftlich begangenen Verdeckungsmord vorwirft. Am Landgericht Ulm fällt nun das Urteil in dem Mordprozess Das Paar war, nachdem es ins Visier der Polizei geraten war, eine Woche lang rund um die Uhr abgehört worden. Die Angeklagten unterhielten sich in dieser Zeit ausführlich über den Tod des 31-Jährigen und die möglichen Konsequenzen. Viele Details kamen dabei ans Licht. Nach Auffassung von Rechtsanwalt Jan Schaufler, der den 24-Jährigen vertritt, war der "Lauschangriff" jedoch rechtswidrig. Die Beweise dürften deshalb nicht verwertet werden. Christina Seng-Roth, die Verteidigerin der 27-Jährigen, hält es für möglich, dass der Tod des Opfers auch ein Unfall gewesen sein könnte. Eine Mittäterschaft ihrer Mandantin lasse sich nicht beweisen. Daher sei die Frau freizusprechen. Das Urteil soll am 28. März verkündet werden.

