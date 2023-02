Ding-Tickets über die DB-App kaufen: Wann ist das möglich?

Plus Handytickets für das Ding-Gebiet soll es künftig auch im DB Navigator geben. Doch derzeit liegen die Pläne zwangsläufig auf Eis, der Ausgang ist offen.

Der Verkehrsverbund Ding möchte seinen Kundinnen und Kunden das Buchen von Tickets vereinfachen. Geschäftsführer Bastian Goßner will dabei einen Weg gehen, den bereits mehrere andere Verbünde in Deutschland eingeschlagen haben. Doch bislang liegen die Pläne zwangsläufig auf Eis. Ob sie umgesetzt werden können, ist noch unklar.