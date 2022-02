Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 7 Min.

Machetenangriff in Ulm: Waffe und Fluchtauto in Senden gefunden

Plus Nach der blutigen Auseinandersetzung in Ulm wollen Polizei und Staatsanwaltschaft alle Beteiligten ermittelt haben. Die Spur führt in den Kreis Neu-Ulm.

Von Michael Kroha

Insgesamt sechs Haftbefehle haben Polizei und Staatsanwaltschaft im Fall des Machetenangriffs in der Ulmer Oststadt vergangener Woche inzwischen erwirkt. Fünf der sechs Beschuldigten sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die sechste Person soll am Mittwochnachmittag folgen. Alle Beteiligten der blutigen Auseinandersetzungen mit insgesamt drei Verletzten in der Friedenstraße am Valentinstag seien nun ermittelt, heißt es. Doch noch immer bleiben Fragen offen. Die Nachforschungen der eingerichteten Ermittlungsgruppe "Machete" dauern also an. Derweil liegen unserer Redaktion Informationen darüber vor, aus welchen Orten im Kreis Neu-Ulm die Verdächtigen stammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen